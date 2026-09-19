मेष राशिफल, 19 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में संचार करेंगे. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज सामाजिक स्तर (Social Level) पर आपकी पहचान, प्रभाव और मान-सम्मान में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं,दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बड़े निवेश, महिला उद्यमियों की सफलता और बाजार में प्रतिष्ठा हासिल करने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को बेहतरीन और उल्लेखनीय कामयाबी मिलने की प्रबल संभावना है. बिजनेसमैन को आज किसी बड़े निवेश (Big Investment) के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक डील मिल सकती है; यह डील जहां एक ओर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करेगी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगाएगी. हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता; बिजनेसमैन को अपनी इसी अनथक मेहनत के दम पर बाजार में एक नई पहचान और धाक मिलेगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर आपको जबर्दस्त पब्लिक सपोर्ट प्राप्त होगा, जिससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में खुशखबरी, सरकारी नौकरी में बड़ा पद और कार्यप्रणाली में सुधार का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को कोई बहुप्रतीक्षित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, ऑफिस में आज काम की बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी की गई मेहनत के शानदार और सकारात्मक नतीजे भी आपको तुरंत देखने को मिलेंगे. जो लोग सरकारी नौकरी (Government Job) में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, उनके लिए इस समय कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति या पदोन्नति का योग बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी नियमित कार्यप्रणाली (Work Strategy) में कुछ नवीन परिवर्तन लाने चाहिए; इससे आपको पहले से कहीं अधिक बेहतर परिणाम हासिल होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण संतुलन और वीकेंड पर रोमांस के खूबसूरत अवसर लेकर आया है. आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा व्यावसायिक गतिविधियों के बीच बहुत ही शानदार और बेहतर तालमेल बनाए रखने में सफल रहेंगे, जिससे घर में सुख-शांति रहेगी. इस वीकेंड (Weekend) पर प्रेमी-प्रेमिका (Love Birds) को एक-दूसरे के साथ मिलने और डेटिंग पर जाने के बेहतरीन व सुखद अवसर प्राप्त होंगे, जिससे दोनों के रिश्ते में प्यार और नई ताजगी घुलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

उच्च शिक्षा (Higher Education) और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन बेहद शानदार और अनुकूल रहने वाला है. मूला नक्षत्र और नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता निखरेगी, अध्ययन में मन लगेगा और आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में सकारात्मक व उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष बना रहेगा. ऑफिस की व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है, लेकिन आत्मबल ऊंचा रहेगा. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी जीवनशैली को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले या नीले पुष्प व माखन-मिश्री का भोग लगाएं. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. 9वें चंद्रमा की शुभता और मालव्य योग के पूर्ण प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले वस्त्र का दान करें; इससे आयुष्मान योग से व्यापार में बड़े निवेश की डील पक्की होगी, सरकारी नौकरी में तरक्की मिलेगी और वीकेंड पर दांपत्य व लव लाइफ खुशहाल रहेगी.

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