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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 19 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी सामाजिक पहचान, आयुष्मान योग से महिलाओं को बड़ी कामयाबी

आज का मेष राशिफल 19 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी सामाजिक पहचान, आयुष्मान योग से महिलाओं को बड़ी कामयाबी

आज का मेष राशिफल 19 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी सामाजिक प्रतिष्ठा, महिलाओं को बिजनेस में सफलता, वीकेंड पर लव डेटिंग के योग! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 06:37 AM (IST)
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मेष राशिफल, 19 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में संचार करेंगे. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज सामाजिक स्तर (Social Level) पर आपकी पहचान, प्रभाव और मान-सम्मान में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं,दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बड़े निवेश, महिला उद्यमियों की सफलता और बाजार में प्रतिष्ठा हासिल करने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को बेहतरीन और उल्लेखनीय कामयाबी मिलने की प्रबल संभावना है. बिजनेसमैन को आज किसी बड़े निवेश (Big Investment) के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक डील मिल सकती है; यह डील जहां एक ओर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करेगी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगाएगी. हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता; बिजनेसमैन को अपनी इसी अनथक मेहनत के दम पर बाजार में एक नई पहचान और धाक मिलेगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर आपको जबर्दस्त पब्लिक सपोर्ट प्राप्त होगा, जिससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में खुशखबरी, सरकारी नौकरी में बड़ा पद और कार्यप्रणाली में सुधार का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को कोई बहुप्रतीक्षित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, ऑफिस में आज काम की बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी की गई मेहनत के शानदार और सकारात्मक नतीजे भी आपको तुरंत देखने को मिलेंगे. जो लोग सरकारी नौकरी (Government Job) में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, उनके लिए इस समय कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति या पदोन्नति का योग बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी नियमित कार्यप्रणाली (Work Strategy) में कुछ नवीन परिवर्तन लाने चाहिए; इससे आपको पहले से कहीं अधिक बेहतर परिणाम हासिल होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण संतुलन और वीकेंड पर रोमांस के खूबसूरत अवसर लेकर आया है. आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा व्यावसायिक गतिविधियों के बीच बहुत ही शानदार और बेहतर तालमेल बनाए रखने में सफल रहेंगे, जिससे घर में सुख-शांति रहेगी. इस वीकेंड (Weekend) पर प्रेमी-प्रेमिका (Love Birds) को एक-दूसरे के साथ मिलने और डेटिंग पर जाने के बेहतरीन व सुखद अवसर प्राप्त होंगे, जिससे दोनों के रिश्ते में प्यार और नई ताजगी घुलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

उच्च शिक्षा (Higher Education) और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन बेहद शानदार और अनुकूल रहने वाला है. मूला नक्षत्र और नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता निखरेगी, अध्ययन में मन लगेगा और आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में सकारात्मक व उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष बना रहेगा. ऑफिस की व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है, लेकिन आत्मबल ऊंचा रहेगा. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी जीवनशैली को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले या नीले पुष्प व माखन-मिश्री का भोग लगाएं. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. 9वें चंद्रमा की शुभता और मालव्य योग के पूर्ण प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले वस्त्र का दान करें; इससे आयुष्मान योग से व्यापार में बड़े निवेश की डील पक्की होगी, सरकारी नौकरी में तरक्की मिलेगी और वीकेंड पर दांपत्य व लव लाइफ खुशहाल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Sep 2026 06:37 AM (IST)
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