Mesh Rashifal 12 September 2026: 6ठे चंद्रमा से नया कर्ज लेने से पहले बनाएं प्लानिंग, शुभ योग व मालव्य योग से हल होगी पैसों की समस्या
Mesh Rashifal 12 September 2026: 6ठे चंद्रमा से नया कर्ज लेने से पहले करें प्लानिंग, शुभ योग से हल होगी पैसों की समस्या, लव लाइफ में सतर्कता! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.
मेष राशिफल, 12 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.
चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी ऋण, कर्ज, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, दैनिक कार्यप्रणाली व सेवा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज यदि आप किसी नए कर्ज (Loan/Debt) या उधारी लेने का विचार कर रहे हैं, तो उसे लेने से पहले उसे चुकाने की पुख्ता और ठोस प्लानिंग अवश्य कर लें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से दिन की शुरुआत करने और वित्तीय राहत पाने का रहेगा. बिजनेसमैन अपने दिन की शुरुआत (डे स्टार्टिंग) अपने इष्ट देव की विधिवत आराधना और पूजन से करें, उसके बाद ही अन्य व्यापारिक कार्यों की शुरुआत करें; ऐसा करने पर पूरा दिन आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी साबित होगा. शुभ योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के पैसों और नकदी के प्रवाह से जुड़ी कोई पुरानी या जटिल समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. हालांकि, बाजार के वर्तमान परिदृश्य में आपको बहुत अधिक गलाकाट प्रतिस्पर्धा (High Competition) का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. इस वीकेंड किसी खास और पुराने कर्मचारी के अचानक काम छोड़कर चले जाने से कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था और संचालन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं; व्यवस्था को तुरंत संभालें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सही मार्गदर्शन और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान के सीनियर अधिकारियों और बॉस के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातों और निर्देशों से अपनी सही राह चुनने में तनिक भी मुश्किल नहीं आएगी; उनका अनुभव आपके लिए पथ-प्रदर्शक का काम करेगा. उनके मार्गदर्शन पर चलकर आप अपने कठिन कार्यों को भी सुगमता से निपटा लेंगे और कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बातचीत में स्पष्टता और विश्वास बनाए रखने की मांग कर रहा है. प्रेमी-प्रेमिका (Love Birds) के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति या परिस्थिति के चलते पैदा हुई गलतफहमी की वजह से आपसी संबंधों में खटास आ सकती है; इसलिए बात का बतंगड़ बनाने से बचें और सीधे संवाद से भ्रम को दूर करें. दूसरी ओर, आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पूरी तरह शांतिपूर्ण, सहज और सामान्य (Normal) बना रहेगा.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. आपका सामान्य स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई और खेल गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. हालांकि, बदलते वातावरण और मौसम के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें; उचित दिनचर्या का पालन करें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, किंतु कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के जाने और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण हल्का मानसिक तनाव रह सकता है. मौसमी बदलाव से सर्दी-जुकाम या गले में खराश की संभावना बन सकती है. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बनाए रखें.
शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 1
आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर सुबह या शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व काले तिल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा के कर्ज संबंधी दोष दूर होंगे, शुभ योग व मालव्य योग से पैसों की समस्या हल होगी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी और प्रेम संबंधों की कड़वाहट दूर होगी