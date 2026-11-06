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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, बिजनेस नोटिस का तनाव व ऑफिस में अपोजिट जेंडर से अलर्ट

Aaj Ka Mithun Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, बिजनेस नोटिस का तनाव व ऑफिस में अपोजिट जेंडर से अलर्ट

Aaj Ka Mithun Rashifal 6 November 2026: मिथुन राशि का धनतेरस दैनिक राशिफल! चौथे चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस नोटिस, फॉरेन पार्टी डील, ऑफिस अलर्ट, दांपत्य जीवन व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Nov 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, घरेलू सुख, वाहन, आंतरिक शांति, संपत्ति व मानसिक स्थिरता स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों में अचानक किसी बाधा या कमी का सामना करना पड़ सकता है; मन अशांत रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

  • दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी (Business & Foreign Deals)

उम्मीद से कम धन लाभ, लीगल नोटिस से सतर्कता: ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण व्यापारिक मोर्चे पर प्राप्त होने वाला धन आपकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहेगा. धनतेरस के दिन किसी सरकारी, टैक्स या व्यावसायिक देयता से जुड़ा कोई नोटिस मिल सकता है; इसे समय सीमा समाप्त होने से पहले ही विधिक रूप से सुलझाना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

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फॉरेन पार्टी से डील में पेपर्स रखें दुरुस्त: विदेशी कंपनियों या बाहरी पार्टियों (Foreign Clients) के साथ डील करते समय व्यापारी वर्ग अपने सभी जरूरी दस्तावेज और कागजात पूरी तरह तैयार व व्यवस्थित रखें. कागजी लापरवाही आपकी व्यावसायिक साख और इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Caution)

गॉसिप से दूरी बनाएं, इच्छाशक्ति की कमी न होने दें: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल (Workspace) पर फालतू की गॉसिप और व्यर्थ की बयानबाजी से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी. याद रखें, आपके भीतर काम करने की क्षमता या ताकत की कोई कमी नहीं है, बल्कि सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति (Willpower) की कमी आड़े आ रही है; अपनी क्षमताओं को पहचानें.

अपोजिट जेंडर से रहें सतर्क: ऑफिस में विपरीत लिंग (Opposite Gender) के सहकर्मियों से थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है; अनजाने में या ईर्ष्यावश वे आपके आधिकारिक कार्यों में रुकावट या खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Mental Health)

दांपत्य में मानसिक तनाव, चैरिटी से बढ़ेगा मान: वैवाहिक जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ कुछ मुद्दों पर मानसिक तनाव व तनातनी की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. इस तनाव को बढ़ाने के बजाय शांति से बैठकर इसका स्थायी समाधान निकालने पर विचार करें. सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समाज सेवा, चैरिटी और परोपकारी कार्यों में भाग लें; इससे आपके व्यक्तित्व और चरित्र की गरिमा बढ़ेगी.

छात्रों व खिलाड़ियों को योग-प्राणायाम की सलाह: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने उलझे विचारों को सुलझाने, मानसिक स्पष्टता पाने और शारीरिक फिटनेस को दुरुस्त रखने के लिए दिनचर्या में ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए विशेष समय निकालें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक बेचैनी और तनाव रह सकता है. खान-पान में सात्विकता बरतें, पर्याप्त पानी पिएं और वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के पावन महापर्व पर चौथे भाव के चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मां लक्ष्मी व कुबेर देव का आशीर्वाद पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में कांसे का बर्तन, चांदी का सिक्का या साबुत धनिया अवश्य खरीदें.

सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या वस्त्र का दान करें. इससे व्यावसायिक नोटिस की बाधाएं दूर होंगी, दांपत्य का तनाव शांत होगा और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Nov 2026 03:20 AM (IST)
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