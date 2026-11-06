Aaj Ka Mithun Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, घरेलू सुख, वाहन, आंतरिक शांति, संपत्ति व मानसिक स्थिरता स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों में अचानक किसी बाधा या कमी का सामना करना पड़ सकता है; मन अशांत रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी (Business & Foreign Deals)

उम्मीद से कम धन लाभ, लीगल नोटिस से सतर्कता: ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण व्यापारिक मोर्चे पर प्राप्त होने वाला धन आपकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहेगा. धनतेरस के दिन किसी सरकारी, टैक्स या व्यावसायिक देयता से जुड़ा कोई नोटिस मिल सकता है; इसे समय सीमा समाप्त होने से पहले ही विधिक रूप से सुलझाना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

फॉरेन पार्टी से डील में पेपर्स रखें दुरुस्त: विदेशी कंपनियों या बाहरी पार्टियों (Foreign Clients) के साथ डील करते समय व्यापारी वर्ग अपने सभी जरूरी दस्तावेज और कागजात पूरी तरह तैयार व व्यवस्थित रखें. कागजी लापरवाही आपकी व्यावसायिक साख और इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Caution)

गॉसिप से दूरी बनाएं, इच्छाशक्ति की कमी न होने दें: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल (Workspace) पर फालतू की गॉसिप और व्यर्थ की बयानबाजी से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी. याद रखें, आपके भीतर काम करने की क्षमता या ताकत की कोई कमी नहीं है, बल्कि सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति (Willpower) की कमी आड़े आ रही है; अपनी क्षमताओं को पहचानें.

अपोजिट जेंडर से रहें सतर्क: ऑफिस में विपरीत लिंग (Opposite Gender) के सहकर्मियों से थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है; अनजाने में या ईर्ष्यावश वे आपके आधिकारिक कार्यों में रुकावट या खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Mental Health)

दांपत्य में मानसिक तनाव, चैरिटी से बढ़ेगा मान: वैवाहिक जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ कुछ मुद्दों पर मानसिक तनाव व तनातनी की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. इस तनाव को बढ़ाने के बजाय शांति से बैठकर इसका स्थायी समाधान निकालने पर विचार करें. सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समाज सेवा, चैरिटी और परोपकारी कार्यों में भाग लें; इससे आपके व्यक्तित्व और चरित्र की गरिमा बढ़ेगी.

छात्रों व खिलाड़ियों को योग-प्राणायाम की सलाह: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने उलझे विचारों को सुलझाने, मानसिक स्पष्टता पाने और शारीरिक फिटनेस को दुरुस्त रखने के लिए दिनचर्या में ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए विशेष समय निकालें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक बेचैनी और तनाव रह सकता है. खान-पान में सात्विकता बरतें, पर्याप्त पानी पिएं और वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के पावन महापर्व पर चौथे भाव के चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मां लक्ष्मी व कुबेर देव का आशीर्वाद पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में कांसे का बर्तन, चांदी का सिक्का या साबुत धनिया अवश्य खरीदें.

सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या वस्त्र का दान करें. इससे व्यावसायिक नोटिस की बाधाएं दूर होंगी, दांपत्य का तनाव शांत होगा और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा.

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