Aaj Ka Mesh Rashifal 25 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 2रे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वित्तीय स्थिति, वाणी व कुटुंब स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहद अच्छी और मजबूत रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

25 नवंबर 2026, बुधवार तिथि: दोपहर 04:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी

दोपहर 04:51 बजे तक , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग , शिव योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि (आपकी राशि से 2रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( ) शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( लाभ का चौघड़िया )

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, निवेश और सामाजिक सहयोग (Business Investment & NGO Support)

वाणी रखें मृदुल व सौम्य, व्यावसायिक निवेश से मिलेगा भविष्य में लाभ: बिजनेसमैन को आज अपनी वाणी को मृदुल बनाए रखने की सलाह दी जाती है; बिजनेस को स्टेबल (स्थिर) रखने के लिए गंभीर व सौम्य वाणी का प्रयोग करें. शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलने से व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश (Investment) करने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है—यह निवेश भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित होगा.

एनजीओ से जुड़े लोगों को मिलेगी मदद: यदि आप किसी एनजीओ (NGO) या समाजसेवी संस्था से जुड़े पर्सन हैं, तो आज कई लोग आपकी मदद के लिए स्वयं आगे आ सकते हैं.

2. करियर, टीम वर्क और जॉब प्लेसमेंट (Career Team Work & Job Placement)

जोखिम व जल्दबाजी से बचें, टीम वर्क से मिलेंगे बेहतर रिजल्ट: वर्कस्पेस पर आज किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी से आर्थिक या व्यावसायिक हानि संभव है. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन मिला-जुला परिणाम लेकर आएगा—डे स्टार्टिंग में वर्कलोड अधिक है, तो डे एंडिंग में आराम करने का अवसर भी मिलेगा. अपने फील्ड में टीम वर्क (Team Work) का सहारा लेने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे.

युवाओं को मिलेगी जॉब प्लेसमेंट की शुभ सूचना: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आज जॉब के प्लेसमेंट (Job Placement) संबंधी कोई बड़ी शुभ सूचना मिलेगी.

3. पारिवारिक जीवन, प्रतियोगी छात्र व स्वास्थ्य (Family Support, Competitive Success & Health)

बड़े भाई की होगी उन्नति, स्वयं जाकर पूछें मदद के लिए: पारिवारिक जीवन में आज आप परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखना चाहेंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. आज आपके बड़े भाई की उन्नति होगी और उनके अटके हुए कार्य आपके सहयोग से पूरे होंगे, इसलिए संकोच न करें और उनसे मदद के लिए स्वयं ही जाकर पूछ लें. लव व वैवाहिक जीवन में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

प्रतियोगी परीक्षा दे चुके युवाओं की सफलता के योग: कॉम्पिटिटिव एग्जाम (Competitive Exam) दे चुके कॉम्पिटिटर के आज सफलता और चयन के प्रबल योग बन सकते हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव में चंद्रमा व मालव्य योग के प्रभाव से ऊर्जा बनी रहेगी. मौसम के अनुसार संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 2

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और मालव्य राजयोग की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'गणेश चालीसा' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक, हरे फल या हरे वस्त्र का दान करें तथा गौ माता को हरा चारा खिलाएं. इससे वाणी में मधुरता व प्रभाव बढ़ेगा, व्यावसायिक निवेश लाभकारी सिद्ध होगा और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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