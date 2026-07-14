Aaj ka Mesh Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. दिन की शुरुआत माता का आशीर्वाद लेकर करें और ताजे पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना आपके लिए लाभदायक रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएंगे. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक और उत्साहित रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. विदेशी निवेशकों को आपकी री-ब्रांडिंग रणनीति पसंद आएगी, जिससे ऑनलाइन कारोबार में बड़ा निवेश मिलने के योग हैं. थोक और रिटेल व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और लंबे समय से रुका हुआ स्टॉक भी अच्छे दामों पर बिक सकता है. व्याघात योग के प्रभाव से पिछले कई महीनों से अटकी बैंक लोन की फाइल मंजूर हो सकती है, जिससे व्यापार विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और समर्पण की खुलकर सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपको सम्मानित कर सकते हैं और बोनस या विशेष पुरस्कार मिलने की संभावना भी है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बिना अधिक प्रयास के बड़ा और प्रतिष्ठित क्लाइंट मिल सकता है, जिससे उनके लक्ष्य समय से पहले पूरे हो जाएंगे. करियर में उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान की ओर से राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि या कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अत्यंत शुभ रहेगा. बैंक लोन की स्वीकृति, व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए निवेश के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुके हुए कार्य पूरे होने से भविष्य की वित्तीय योजनाओं को भी गति मिलेगी. बचत और निवेश दोनों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता लेकर आएगा. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन और उपयोगी नोट्स मिल सकते हैं. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट(White)

अशुभ अंक: 7.

उपाय:

सुबह माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे साहस बढ़ेगा, व्यापार में लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी और रुके हुए कार्य शीघ्र पूरे होंगे.

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