Aaj Ka Mesh Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से आठवें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, गुप्त रहस्य, अचानक आने वाली बाधाएं, मानसिक तनाव व शोध स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

अष्टम भाव में चंद्रमा की यह स्थिति अप्रत्याशित चुनौतियों और मानसिक अस्थिरता का संकेत दे रही है. इस गोचर के प्रभाव से आज आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है तथा दिनभर के कामकाज में अप्रत्याशित रुकावटें सामने आ सकती हैं; ऐसे में धैर्य, आत्मसंयम और विवेक बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से आठवें भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Caution & Quality Control)

पैतृक कारोबार में अपनों से धोखे का अंदेशा: यदि आप पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय (Parental Business) से जुड़े हैं, तो आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा न करें. कोई करीबी व्यक्ति ही आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए वित्तीय लेन-देन और हिसाब-किताब की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखें.

क्वालिटी कंट्रोल बिगड़ने से व्यापारिक साख पर असर: व्यापारियों को अपने उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता (Quality Control) को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा. लापरवाही के कारण ग्राहकों के साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे बाजार में आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा धूमिल होने का खतरा रहेगा.

शॉर्ट ट्रिप कैंसिल, यात्रा में रखें धैर्य: किसी करीबी या कारोबारी सहयोगी के साथ प्रस्तावित छोटी यात्रा (Short Trip) अचानक रद्द हो सकती है. दिन जोखिम भरे फैसलों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए नए प्रयोग करने के बजाय वर्तमान व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर जोर दें.

करियर और नौकरी (Work Pressure & Office Discipline)

वर्कलोड और अत्यधिक भागदौड़ का असर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन भारी भागदौड़ और मानसिक दबाव से भरा रहेगा. अत्यधिक जिम्मेदारियों के चलते शारीरिक थकान हावी हो सकती है, जिसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

ऑफिस अनुशासन और सीनियर्स से तालमेल जरूरी: दफ्तर में नियमों व अनुशासन का कड़ाई से पालन करें. वरिष्ठ अधिकारियों (Seniors) और सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा में सौम्यता बनाए रखें; उत्तेजना में आकर कही गई बात आपके करियर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स पर टारगेट का दबाव: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों पर मासिक लक्ष्य हासिल करने का भारी दबाव रहेगा. सीनियर्स की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम निपटाएं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Hurdles, Fitness & Health)

रिश्तों में चुगली से बचें, दांपत्य में संवादहीनता न पनपने दें: किसी पारिवारिक समारोह या उत्सव के दौरान कोई रिश्तेदार पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकता है, अत: सुनी-सुनाई बातों पर प्रतिक्रिया न दें. लव पार्टनर और जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें; गलतफहमी या बातचीत की कमी रिश्ते में अनावश्यक कड़वाहट घोल सकती है.

स्पोर्ट्स पर्सन और छात्रों के लिए फिटनेस मंत्र: विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी शारीरिक व मानसिक फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पढ़ाई और अभ्यास में फोकस बनाए रखने के लिए बहुत भारी व्यायाम न सही, लेकिन घर पर ही हल्का योग, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम जरूर करें.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: अष्टम चंद्रमा के कारण सिरदर्द, थकान और पेट से जुड़ी हल्की समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बाहर का गरिष्ठ और तला-भुना खाना खाने से बचें, भरपूर पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 9

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और अष्टम चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने तथा भगवान गणेश व बुध देव की कृपा प्राप्त करने हेतु प्रातः काल स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश को 21 दुर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. भगवान शिव का जलाभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जिससे अप्रत्याशित बाधाएं दूर होंगी.

सायंकाल के समय किसी गाय को हरा चारा, पालक या भीगी हुई हरी मूंग की दाल खिलाएं. इसके साथ ही जरूरतमंद या किन्नरों को हरे वस्त्र अथवा कुछ दक्षिणा भेंट कर उनका आशीर्वाद लें. इससे कारोबार में आने वाले संकट टलेंगे, कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी और मन शांत रहेगा.

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