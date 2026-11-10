Aaj Ka Mesh Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, सांसारिक उलझन, गुप्त शत्रु व अनपेक्षित परिवर्तन स्थान) में अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते सांसारिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और नियमित कार्यों में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार

10 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया)

कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात अनुराधा नक्षत्र

सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय सतर्कता (Business & Digital Marketing Need)

डिजिटल बदलाव अपनाएं, वरना होगा घाटा: आधुनिक समय की मांग को देखते हुए व्यापारियों को अपनी पुरानी कार्यशैली बदलनी होगी. कारोबार को ऑनलाइन ले जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स (Google Ads) और विभिन्न सोशल व डिजिटल चैनल्स पर ध्यान केंद्रित करने का यही सही समय है. यदि आप इन तकनीकी माध्यमों से दूरी बनाए रखेंगे, तो बिजनेस में बड़ा नुकसान (Loss) झेलना पड़ सकता है.

अपने ही कर सकते हैं फ्रॉड, लेन-देन में बरतें सावधानी: ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने के कारण बाजार में किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन अत्यधिक सतर्कता के साथ करें. आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि कोई अपना या नजदीकी व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात या वित्तीय धोखाधड़ी (Fraud) करने की ताक में रह सकता है. नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में व्यर्थ की बहसबाजी (Debate) से बचना चाहिए और किसी पर भी अनावश्यक हुक्म चलाने का प्रयास न करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Work Autonomy)

आलस्य को न बनने दें बाधा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर आज शारीरिक व मानसिक आलस्य हावी हो सकता है. खाली बैठने या टालमटोल करने से बचें, क्योंकि निष्क्रिय रहने से आपकी कार्यकुशलता और मेहनत को जंग लग सकती है; खुद को लगातार किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें.

अपने भरोसे करें काम, दूसरों पर न छोड़ें जिम्मेदारी: कार्यस्थल (Workspace) पर अपना काम पूरी तरह स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें; किसी सहयोगी या तीसरे व्यक्ति के भरोसे अपने आधिकारिक दस्तावेज या जिम्मेदारियां बिल्कुल न छोड़ें. अपनी जवाबदेही पर लिया गया टास्क खुद पूरा करना ही आपको किसी बड़ी गलती या डांट से बचाएगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व राजनीति (Family, Politics & Guru Guidance)

पार्टनर संग व्यर्थ बातों पर बहस से बचें: दांपत्य जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ व्यर्थ और बेबुनियाद बातों को लेकर तीखा विवाद छिड़ सकता है. तनावपूर्ण पलों में खुद को पूरी तरह संयमित रखें, तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और शांत रहकर बात को टालने की कोशिश करें.

छात्रों को गुरु का आशीर्वाद, राजनेताओं का बदलेगा रुझान: विद्यार्थी, कलाकार, शिक्षार्थी और खिलाड़ी (Students, Artists, Learners & Sports Persons) अपने गुरुजनों और गुरुतुल्य वरिष्ठ मार्गदर्शकों का पूरा सम्मान करें; उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपको सही राह दिखाएगा. वहीं, वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए राजनेताओं (Politicians) का झुकाव किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी दल की तरफ बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के कारण जोड़ों में दर्द, यूरिनरी ट्रैक्ट या पेट के निचले हिस्से में परेशानी उभर सकती है. भारी और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें, वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

मंगलवार व यम द्वितीया विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, भाई दूज और अष्टम चंद्रमा के दोष निवारण हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, लाल चंदन, शहद और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें अथवा संकटमोचन हनुमान चालीसा व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. सायंकाल के समय यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या भोजन का दान करें. इससे वित्तीय फ्रॉड और आकस्मिक संकटों से रक्षा होगी, मानसिक तनाव शांत होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

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