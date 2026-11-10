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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 10 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, न्यू बिजनेसमैन को बहस से बचने की सलाह और छात्रों को गुरु कृपा; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal 10 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, न्यू बिजनेसमैन को बहस से बचने की सलाह और छात्रों को गुरु कृपा; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal 10 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! 8th चंद्रमा, बाजार में फ्रॉड का अलर्ट, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत, दांपत्य में संयम व मंगलवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Nov 2026 07:49 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, सांसारिक उलझन, गुप्त शत्रु व अनपेक्षित परिवर्तन स्थान) में अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते सांसारिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और नियमित कार्यों में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

  • दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया)
  • नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात अनुराधा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय सतर्कता (Business & Digital Marketing Need)

डिजिटल बदलाव अपनाएं, वरना होगा घाटा: आधुनिक समय की मांग को देखते हुए व्यापारियों को अपनी पुरानी कार्यशैली बदलनी होगी. कारोबार को ऑनलाइन ले जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स (Google Ads) और विभिन्न सोशल व डिजिटल चैनल्स पर ध्यान केंद्रित करने का यही सही समय है. यदि आप इन तकनीकी माध्यमों से दूरी बनाए रखेंगे, तो बिजनेस में बड़ा नुकसान (Loss) झेलना पड़ सकता है.

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अपने ही कर सकते हैं फ्रॉड, लेन-देन में बरतें सावधानी: ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने के कारण बाजार में किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन अत्यधिक सतर्कता के साथ करें. आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि कोई अपना या नजदीकी व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात या वित्तीय धोखाधड़ी (Fraud) करने की ताक में रह सकता है. नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में व्यर्थ की बहसबाजी (Debate) से बचना चाहिए और किसी पर भी अनावश्यक हुक्म चलाने का प्रयास न करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Work Autonomy)

आलस्य को न बनने दें बाधा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर आज शारीरिक व मानसिक आलस्य हावी हो सकता है. खाली बैठने या टालमटोल करने से बचें, क्योंकि निष्क्रिय रहने से आपकी कार्यकुशलता और मेहनत को जंग लग सकती है; खुद को लगातार किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें.

अपने भरोसे करें काम, दूसरों पर न छोड़ें जिम्मेदारी: कार्यस्थल (Workspace) पर अपना काम पूरी तरह स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें; किसी सहयोगी या तीसरे व्यक्ति के भरोसे अपने आधिकारिक दस्तावेज या जिम्मेदारियां बिल्कुल न छोड़ें. अपनी जवाबदेही पर लिया गया टास्क खुद पूरा करना ही आपको किसी बड़ी गलती या डांट से बचाएगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व राजनीति (Family, Politics & Guru Guidance)

पार्टनर संग व्यर्थ बातों पर बहस से बचें: दांपत्य जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ व्यर्थ और बेबुनियाद बातों को लेकर तीखा विवाद छिड़ सकता है. तनावपूर्ण पलों में खुद को पूरी तरह संयमित रखें, तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और शांत रहकर बात को टालने की कोशिश करें.

छात्रों को गुरु का आशीर्वाद, राजनेताओं का बदलेगा रुझान: विद्यार्थी, कलाकार, शिक्षार्थी और खिलाड़ी (Students, Artists, Learners & Sports Persons) अपने गुरुजनों और गुरुतुल्य वरिष्ठ मार्गदर्शकों का पूरा सम्मान करें; उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपको सही राह दिखाएगा. वहीं, वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए राजनेताओं (Politicians) का झुकाव किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी दल की तरफ बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के कारण जोड़ों में दर्द, यूरिनरी ट्रैक्ट या पेट के निचले हिस्से में परेशानी उभर सकती है. भारी और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें, वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

मंगलवार व यम द्वितीया विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, भाई दूज और अष्टम चंद्रमा के दोष निवारण हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, लाल चंदन, शहद और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें अथवा संकटमोचन हनुमान चालीसा व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. सायंकाल के समय यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या भोजन का दान करें. इससे वित्तीय फ्रॉड और आकस्मिक संकटों से रक्षा होगी, मानसिक तनाव शांत होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 07:49 AM (IST)
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