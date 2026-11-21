Kal Ka Rashifal, 22 November 2026: रविवार, 22 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ व फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रभावी रहेगी तथा पूरे दिन और रात अश्विनी नक्षत्र का संयोग बना रहेगा.

चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद मीन राशि से निकलकर मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल सर्वार्थ सिद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए समर्पित है. सर्वार्थ सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को बड़ा व्यापारिक ऑर्डर मिलने, नई जगह पर प्रमोशन, मल्टीनेशनल कंपनी में करियर के बेहतरीन अवसर और विदेशी कंपनियों से बड़ी सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को बड़े वित्तीय निवेश से बचने, कार्यस्थल पर एकाग्रता बनाए रखने और बजट का संतुलन रखने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 22 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (22 नवंबर 2026, रविवार)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (पूरे दिन)

कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (पूरे दिन) नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: मेष राशि (सुबह 05:55 बजे के बाद)

मेष राशि (सुबह 05:55 बजे के बाद) शुभ योग: सर्वार्थ सिद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

सर्वार्थ सिद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन मेष राशि के जातकों के लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा. आपको अपनी संतान से बहुत ही सोच-विचारकर काम लेना होगा. अपने काम में आ रही समस्याओं को अनदेखा करने की कोशिश न करें. आपको किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है. आपके आसपास कुछ शत्रु आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है. किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी.

वृषभ कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कमजोर रहेगा. आपको अपनी सेहत में लापरवाही करने से बचना होगा. राजनीति में कार्यरत लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे, जिस कारण वे परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगे. आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज-मस्ती करने में व्यतीत करेंगे. माताजी से किसी बात को लेकर जिद कर सकते हैं. ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल-मिलाप करने आ सकता है. जीवनसाथी की बातों को इग्नोर करेंगे, जिस कारण वे आपसे नाराज हो सकते हैं.

मिथुन कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधान रहने के लिए रहेगा. ऑनलाइन काम कर रहे लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखें. कार्यक्षेत्र में बॉस आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं. आप अपनी शान-शौकत की वस्तुओं पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिससे बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है. किसी प्रॉपर्टी की डील फाइनल करें, तो उसके कागजातों पर ध्यान अवश्य दें.

कर्क कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ उलझन लेकर आएगा. आपको अपने काम की गति में तेजी लानी होगी, तभी समय रहते सभी काम निपटा पाएंगे. घर-परिवार में चल रही समस्याएं प्रबल रहेंगी, जिनके समाधान के लिए माता-पिता से बातचीत करनी होगी. जो जातक नौकरी में कार्यरत हैं, वे किसी पार्ट-टाइम कार्य को करने की योजना बना सकते हैं. परिवार का कोई सदस्य यदि नौकरी के लिए घर से दूर है, तो वह परिजनों से मिलने आ सकता है.

सिंह कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए खुशनुमा रहने वाला है और आप खुशियों से सराबोर रहेंगे. एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी. आपका कोई मित्र आपसे पुराने गिले-शिकवे दूर करने आ सकता है. किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बनाएंगे, जिसमें सभी सदस्य एकजुट रहेंगे. मन में प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी. प्रेम जीवन जी रहे लोग कल साथी की बातों से परेशान रह सकते हैं. नौकरी में कार्यरत लोगों को काम में ढील देने से बचना होगा.

कन्या कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कन्या राशि के जातक कल आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण प्रत्येक काम को करने में तत्पर रहेंगे. आप अपने साथ-साथ औरों के कामों को भी आसानी से कर पाएंगे. आपके हुनर की परख आपके बॉस को हो सकती है, जिसके बाद वे आपका प्रमोशन कर सकते हैं. यदि किसी मकान, दुकान आदि की खरीदारी करने की सोच रहे थे, तो आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी. किसी बात को लेकर जीवनसाथी से नाराज हो सकते हैं. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को काम देखभाल कर आगे बढ़ाना होगा.

तुला कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन तुला राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. नौकरी में कार्यरत लोगों का काम बढ़ने से वे परेशान रहेंगे, जिस कारण बदलाव की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी से यदि कोई मदद मांगेंगे, तो वह आसानी से मिल जाएगी. अपने किसी परिजन से वाद-विवाद में पड़ने से बचें. परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, लेकिन किसी की कोई बात बुरी लग सकती है. पिताजी से सलाह-मशविरा लेकर चलना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आय बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लेकर आएगा. आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन किसी संपत्ति संबंधित विवाद में अनुभवी व्यक्तियों से सलाह-मशविरे की आवश्यकता होगी. किसी काम में चल रही समस्याओं को लेकर अपने मित्रों से बातचीत करनी होगी. विदेश में रहने वाले किसी परिजन से फोन कॉल के जरिए शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है.

धनु कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कुछ नई समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि बिजनेस में पुरानी योजना से नुकसान होने की संभावना है. किसी को नया साझेदार न बनाएं. यदि कोई सलाह दे, तो उस पर सोच-विचारकर अमल करें. आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी. गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन जीवनसाथी के तालमेल से उन्हें दूर करने में कामयाब रहेंगे. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

मकर कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, हालांकि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी. अपने मन में ईर्ष्या-द्वेष की भावना न रखें. प्रतिस्पर्धा का भाव मन में बना रहेगा. राजनीति में आगे बढ़ रहे लोग आसपास के लोगों से सावधान रहें, नहीं तो वे काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. माताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, तो सावधानी बरतें. पुराने लेन-देन को सावधान रहकर निपटाना होगा.

कुंभ कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल के दिन कुंभ राशि के जातक अपने काम में कुछ बदलाव करेंगे, जो अच्छे तो रहेंगे, लेकिन उनमें कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. घर को रिनोवेट करने पर भी ध्यान देंगे, जिसमें अच्छा खासा धन व्यय होगा. संतान का ध्यान अन्य कामों में लगने से पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, उन्हें समझाना होगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की आशंका है. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी.

मीन कल का राशिफल 22 नवंबर 2026

कल का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है. धन बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे, लेकिन किसी गलत रास्ते पर न चलें. परिजन आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे, जिससे खुशी होगी. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा. किसी से कोई वादा सोच-विचारकर करें, क्योंकि उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है. जल्दबाजी में निर्णय लेने से गड़बड़ी हो सकती है.

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