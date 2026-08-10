Aaj Ka Mesh Rashifal 10 August 2026: नौकरी में मिलेगा नया पद, बनेंगे नए संपर्क

Aaj Ka Mesh Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 10 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से अपने से छोटे लोगों की संगति और गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा. बिजनेस में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं.

खाली समय का सही इस्तेमाल करने से कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. हालांकि आलस्य को खुद पर हावी न होने दें. किसी भी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझ लें. जब तक विचार पूरी तरह स्पष्ट न हों, तब तक जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आपको नए पद या जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है. अगर हाल ही में नया ओहदा मिला है, तो उसकी गरिमा और जिम्मेदारियों को समझते हुए काम करना आपके लिए जरूरी होगा.

ऑफिस में सफलता मिलने के साथ आपके नए संपर्क भी बन सकते हैं. ये संपर्क भविष्य में आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. काम को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखें और मिलने वाली जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए आज किए गए प्रयास आगे चलकर लाभ दे सकते हैं. पैसों से जुड़े मामलों में व्यवस्थित तरीके से काम करें और अनावश्यक खर्चों से बचें. अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन सुखद रह सकता है. किसी परिचित व्यक्ति की ओर से विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं. अगर परिवार में विवाह को लेकर बातचीत चल रही है, तो आज कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है.

घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से खुद को शांत और संतुलित रखना जरूरी होगा. काम के बीच तनाव या आलस्य महसूस हो तो थोड़ी देर आराम करें. नियमित ध्यान और मेडिटेशन करने से मन को एकाग्र रखने में मदद मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा विचलित हो सकता है. बार-बार ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है. ऐसे में मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पढ़ाई के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें. नियमित मेडिटेशन करने से मन की एकाग्रता बढ़ेगी और काम से जुड़े फैसले लेने में स्पष्टता आएगी.

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