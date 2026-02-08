Aaj ka Mesh Rashifal 8 February 2026: मेष राशि बिजनेस में नए निवेश से चमकेगा भाग्य, आर्थिक पक्ष होगा मजबूत
Aries Horoscope 8 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 8 February 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन उन्नति प्रदायक रहने वाला है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और स्वाति नक्षत्र के साथ ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी. विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए रूचक योग का प्रभाव सक्रिय है, जो आपको साहसी और ऊर्जावान बनाए रखेगा.
आज चन्द्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (सप्तमी) में स्थित हैं. इसके परिणामस्वरूप समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. पराक्रम और गण्ड योग का मेल आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.
व्यापार और धन (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है. नए प्रोडक्ट लॉन्च करना लाभदायक रहेगा. गण्ड योग के प्रभाव से धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन निर्णय लेने में आलस्य न दिखाएं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और पुराने निवेश से भी रिटर्न मिल सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ें.
नौकरी और करियर (Career & Job)
कार्यस्थल पर आपका दृष्टिकोण आशावादी रहेगा. आपके वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. जो लोग नौकरीपेशा हैं, उनके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और चातुर्यता आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी. किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है.
परिवार और प्रेम (Family & Love)
पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी. घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिसमें आपकी भूमिका मुख्य रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद होगा.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. ग्रहों की स्थिति पेट संबंधी विकार की ओर इशारा कर रही है. बाहर के खानपान से बचें, अन्यथा एसिडिटी और गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और योग का सहारा लें.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शानदार है. बाधाओं के बावजूद आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
- भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
- भाग्यशाली अंक: 4
- अशुभ अंक: 6
- आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.
(FAQs)
1. आज मेष राशि के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?
आज दो शुभ समय हैं: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ का चौघड़िया).
2. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
जी हाँ, गण्ड योग और सुनफा योग के कारण निवेश भविष्य के लिए फलदायी रहेगा, बशर्ते आप आलस्य त्याग कर सही समय पर निर्णय लें.
3. आज किस समय यात्रा करने से बचना चाहिए?
दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नई यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
