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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 5 May 2026: मेष राशि वर्कप्लेस पर बढ़ेगा आपका मान-सम्मान, सीनियर होंगे आपके काम और व्यवहार से प्रसन्न

Aaj ka Mesh Rashifal 5 May 2026: मेष राशि वर्कप्लेस पर बढ़ेगा आपका मान-सम्मान, सीनियर होंगे आपके काम और व्यवहार से प्रसन्न

Aries Horoscope: मेष राशि 5 मई 2026 आज बिजनेस में बड़ी सफलता और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल सकती है. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:09 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों की विशेष चाल से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा, जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल ग्रहों के गोचर और नक्षत्र गणना पर आधारित है, जो आपको दिन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आज चंद्रमा आपके नौवें भाव में विराजमान हैं, जो व्यापारिक विस्तार के लिए श्रेष्ठ स्थिति है. व्यापारियों को परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे. यदि आज कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल करनी हो, तो अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और धन आगमन के नए स्रोत खुल सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर आज आपकी योग्यता और मेहनत को उचित सम्मान मिलेगा. पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आपकी वर्क प्रोफाइल में सकारात्मक सुधार हो सकता है. ऑफिस में आपका विनम्र और अनुशासित व्यवहार सीनियर्स को प्रभावित करेगा, जिससे आपके करियर की राह आसान होगी. टीम वर्क में आपका नेतृत्व कौशल निखर कर सामने आएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष उपलब्धियों वाला है. यदि आप उच्च शिक्षा के लिए देश-विदेश के बड़े संस्थानों में आवेदन करना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है. कला और तकनीक से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में किए गए पुराने प्रयास अब रंग लाने लगेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और अपनों के साथ तालमेल बेहतर होगा. लव लाइफ में यदि कोई पुरानी समस्या या अनबन चल रही थी, तो आज उसका सुखद समाधान मिल जाएगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन शानदार रहने वाला है. आप शारीरिक रूप से चुस्त और मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज के दिन मंगल देव के मंत्रों का जाप करें और किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें. इससे भाग्य का सहयोग और अधिक बढ़ जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:09 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कौन से योग बन रहे हैं?

आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

व्यापार में विस्तार के लिए आज क्या सलाह है?

आज चंद्रमा नौवें भाव में हैं, जो व्यापारिक विस्तार के लिए श्रेष्ठ है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव सहयोग देगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र पर आपकी योग्यता और मेहनत को सम्मान मिलेगा, पदोन्नति के योग हैं और वर्क प्रोफाइल में सुधार हो सकता है।

विद्यार्थियों के लिए आज क्या खास है?

उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है। कला और तकनीक के छात्रों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन स्वास्थ्य के लिए शानदार है। शारीरिक रूप से चुस्त और मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे।

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