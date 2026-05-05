Aaj ka Mesh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों की विशेष चाल से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा, जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल ग्रहों के गोचर और नक्षत्र गणना पर आधारित है, जो आपको दिन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आज चंद्रमा आपके नौवें भाव में विराजमान हैं, जो व्यापारिक विस्तार के लिए श्रेष्ठ स्थिति है. व्यापारियों को परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे. यदि आज कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल करनी हो, तो अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और धन आगमन के नए स्रोत खुल सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी योग्यता और मेहनत को उचित सम्मान मिलेगा. पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आपकी वर्क प्रोफाइल में सकारात्मक सुधार हो सकता है. ऑफिस में आपका विनम्र और अनुशासित व्यवहार सीनियर्स को प्रभावित करेगा, जिससे आपके करियर की राह आसान होगी. टीम वर्क में आपका नेतृत्व कौशल निखर कर सामने आएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष उपलब्धियों वाला है. यदि आप उच्च शिक्षा के लिए देश-विदेश के बड़े संस्थानों में आवेदन करना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है. कला और तकनीक से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में किए गए पुराने प्रयास अब रंग लाने लगेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और अपनों के साथ तालमेल बेहतर होगा. लव लाइफ में यदि कोई पुरानी समस्या या अनबन चल रही थी, तो आज उसका सुखद समाधान मिल जाएगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार रहने वाला है. आप शारीरिक रूप से चुस्त और मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज के दिन मंगल देव के मंत्रों का जाप करें और किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें. इससे भाग्य का सहयोग और अधिक बढ़ जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.