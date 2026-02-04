Mesh Rashifal 5 February 2026 in Hindi: आज का दिन ग्रहों की चाल और योगों के प्रभाव से मेष राशि वालों के लिए व्यावहारिक सोच और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा.

चंद्रमा के षष्ठ भाव में होने से कर्ज, विरोधी और मानसिक दबाव से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे, जबकि सुकर्मा योग आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करेगा. दिन आपको सतर्क रहते हुए मौके पहचानने की सलाह दे रहा है.

स्वास्थ्य (Health)

आज सर्वाइकल और मांसपेशियों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें और स्ट्रेचिंग जरूर करें. तनाव के कारण सिरदर्द या थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए नींद और पानी की कमी न होने दें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेस में यदि आप नया स्टॉक और नई वैरायटी लाते हैं तो ग्राहक आकर्षित होंगे और बिक्री में सुधार आएगा. सुकर्मा योग के कारण रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, बशर्ते आप लगातार फॉलोअप करते रहें. कर्ज चुकाने में आज थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए फिजूल खर्च से बचें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और आप जटिल समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचना जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों की ट्रांसफर से जुड़ी फाइल फिलहाल अटकी रह सकती है, जिससे थोड़ी निराशा होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पति-पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव बन सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें, नहीं तो छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने से राहत महसूस करेंगे. जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

धार्मिक व सामाजिक गतिविधि

आज किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. किसी प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें, इससे मानसिक और आर्थिक बाधाएं कम होंगी.

(FAQs)

1. क्या आज कर्ज से जुड़ी समस्या हल होगी?

आज पूरा समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार प्रयास करने से रास्ता जरूर खुलेगा.

2. नौकरी में ट्रांसफर को लेकर क्या स्थिति रहेगी?

फाइल अभी रुकी रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें.

3. बिजनेस में आज क्या सबसे फायदेमंद रहेगा?

नई वैरायटी और नया स्टॉक लाना ग्राहकों को आकर्षित करेगा और बिक्री बढ़ा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.