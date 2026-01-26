हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 27 January 2026: मेष राशि को करियर में मिलेगा गाइडेंस, बिजनेस में विदेशी लाभ के योग

Mesh Rashifal 27 January 2026: मेष राशि को करियर में मिलेगा गाइडेंस, बिजनेस में विदेशी लाभ के योग

Aries Horoscope 27 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 27 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि में होने से ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप अपने कामों को तेजी से निपटाने के मूड में रहेंगे. ग्रहों के शुभ योग आपके लिए प्रगति के द्वार खोल सकते हैं, बस जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान, सिरदर्द या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट लगने की संभावना है. नियमित योग, प्राणायाम और पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और करियर राशिफल
शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारियों को विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में व्यवहार सुधारना जरूरी है, तभी काम आगे बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स और बॉस से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे करियर में ग्रोथ संभव है. धैर्य और स्मार्ट वर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. बाहरी स्रोतों या पुराने संपर्कों से धन लाभ हो सकता है. फिर भी निवेश सोच-समझकर करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल
लव लाइफ में भावनात्मक समझ जरूरी है. छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद में बदल सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी से व्यस्तता बढ़ सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को गाइडेंस की कमी महसूस हो सकती है. खुद से पढ़ाई की योजना बनाएं और किसी मेंटर या शिक्षक की सलाह लें. ध्यान भटकने से बचें.

भाग्यशाली रंग – नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक – 3
अभाग्य अंक – 2

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना सही है?
हाँ, लेकिन पूरी जानकारी और सलाह के बाद ही करें.

Q2. प्रेम संबंधों में क्या सावधानी रखें?
गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखें?
वाहन सावधानी से चलाएं और योग-प्राणायाम जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
