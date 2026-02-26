हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mesh Rashifal 26 February 2026: मेष राशि रुके पैसे मिलेंगे, करियर में मिल सकता है फायदा

Aaj ka Mesh Rashifal 26 February 2026: मेष राशि रुके पैसे मिलेंगे, करियर में मिल सकता है फायदा

Aries Horoscope 26 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 26 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से साहस, पराक्रम और संचार क्षमता बढ़ेगी. छोटी बहन या किसी करीबी की संगत पर ध्यान देने की जरूरत है. दिन कुल मिलाकर मध्यम फलदायी रहेगा, जिसमें कुछ उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी.

करियर और जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर आपकी सतर्कता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. सहकर्मी आपके काम से प्रेरित होंगे और टीमवर्क बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सैलरी के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ या अलाउंस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन शानदार है. रुके हुए पेमेंट मिलने के योग बन रहे हैं और कैश फ्लो बेहतर होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में अपेक्षा से अधिक मुनाफा मिल सकता है. पुराने क्लाइंट्स से संपर्क बनाए रखें, लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है. योग और प्राणायाम करने से ऊर्जा और मानसिक संतुलन दोनों बेहतर होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा. परिवार में बुजुर्गों के साथ करियर या भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. घर का माहौल सहयोगी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों को ऑनलाइन वेबिनार या वर्कशॉप से नई जानकारी मिलने का अवसर मिल सकता है. यह अतिरिक्त ज्ञान भविष्य में लाभकारी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर: 2
लकी कलर: क्रीम

उपाय:
आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, रुके हुए पेमेंट मिलने और अतिरिक्त आय के योग हैं.

2. क्या नौकरी में कोई फायदा मिलेगा?
सैलरी के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?
योग और प्राणायाम करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
