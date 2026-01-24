हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 25 January 2026: मेष राशि का आत्मबल मजबूत, करियर में तरक्की और वेतन वृद्धि के संकेत

Mesh Rashifal 25 January 2026: मेष राशि का आत्मबल मजबूत, करियर में तरक्की और वेतन वृद्धि के संकेत

Aries Horoscope 25 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 25 January 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और परिणाम दिलाने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से मनोबल मजबूत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए समय मेहनत का पूरा फल देने वाला है. कर्म पर विश्वास रखें क्योंकि परिश्रम का सीधा असर आपके परिणामों पर दिखेगा. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी की प्रबल संभावना बन रही है. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोग प्रतियोगियों को अपने धैर्य और समझदारी से पीछे छोड़ेंगे. प्रोफेशनल लाइफ में आपके पक्ष में फैसले आते दिख रहे हैं.

बिजनेस राशिफल
व्यवसायियों के लिए दिन खास है. किसी भी बड़े निर्णय या नई प्लानिंग से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें क्योंकि वही आगे चलकर लाभदायक साबित होगी. जो बिजनेसमैन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग या डीलिंग करते हैं उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिससे आय में अच्छा इजाफा होगा. नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू मजबूत करने पर ध्यान दें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. हालांकि अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा ताकि लाभ लंबे समय तक बना रहे.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में वातावरण सकारात्मक रहेगा. आत्मविश्वास के कारण आप अपनों के बीच बेहतर तालमेल बना पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और भावनात्मक सहयोग मिलेगा. युवा वर्ग आधुनिक लाइफस्टाइल के साथ सामंजस्य बनाते नजर आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी. ऊर्जा बनी रहेगी लेकिन जल्दबाजी और अधिक तनाव से बचें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद फायदेमंद रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे. पढ़ाई में किए गए प्रयासों का परिणाम सम्मान और पुरस्कार के रूप में मिल सकता है. आत्मविश्वास बढ़ने से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग पिंक
भाग्यशाली अंक 5
अनलकी अंक 9

उपाय
सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें. इससे आत्मबल और करियर में सफलता मिलेगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज प्रमोशन के योग हैं?
उत्तर हां सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के संकेत हैं.

प्रश्न 2 बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा या नहीं?
उत्तर एक्सपर्ट की सलाह के साथ किया गया निवेश लाभ देगा.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए दिन कैसा है?
उत्तर छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है सफलता और सम्मान मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 02:50 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
विश्व
राजस्थान
क्रिकेट
बॉलीवुड
