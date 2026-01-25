हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026 Wishes: 26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो कैसे करें डाउनलोड और शेयर? जानें आसान तरीका

इस खास मौके पर हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजकर जश्न मनाते हैं.आज के डिजिटल जमाने में शुभकामनाएं भेजने के लिए सिर्फ मैसेज लिखना ही काफी नहीं है.

Preferred Sources

हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाता है. इस दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाया. 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजकर जश्न मनाते हैं.

आज के डिजिटल जमाने में शुभकामनाएं भेजने के लिए सिर्फ मैसेज लिखना ही काफी नहीं है. व्हाट्सएप स्टिकर, GIF, इमोजी और एनिमेटेड वीडियो के जरिए आप अपने संदेश को और भी रंगीन और खास बना सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गणतंत्र दिवस 2026 की बधाई डिजिटल तरीके से भेजें, तो आइए जानते हैं कि 26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड और शेयर कैसे करें. 

26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड और शेयर कैसे करें?

1. 26 जनवरी पर GIF फोटो और एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड और शेयर  करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें और उस चैट पर जाएं जिसमें आप स्टिकर भेजना चाहते हैं. 

2. कीबोर्ड के इमोजी सेक्शन में जाएं और स्टिकर आइकन पर टैप करें. 

3. सर्च बॉक्स में टाइप करें Republic Day या गणतंत्र दिवस. 

4. अपनी पसंद का स्टिकर चुनें और सीधे भेज दें. 

5. अगर आप और ज्यादा स्पेशल स्टिकर चाहते हैं तो आप स्टिकर ऐप का यूज कर सकते हैं. 

6. अपने फोन में Google Play Store खोलें. 

7. सर्च बॉक्स में गणतंत्र दिवस 2026 स्टिकर टाइप करें. 

8. कोई भी पसंदीदा ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें, ऐप खोलें और स्टिकर पैक चुनें. 

9. Add to WhatsApp ऑप्शन पर टैप करें. 

10. अब व्हाट्सएप खोलें और स्टिकर सेक्शन में जाएं, आपके नए स्टिकर पैक यहां दिखाई देंगे. 

व्हाट्सएप GIF के जरिए गणतंत्र दिवस की बधाई कैसे दें?

GIF के जरिए संदेश को और भी मजेदार और एनिमेटेड बनाया जा सकता है. इसे भेजना बहुत आसान है. इसके लिए उस चैट को खोलें जहां आप GIF भेजना चाहते हैं. कीबोर्ड के स्टिकर के बगल वाले GIF ऑप्शन पर टैप करें. सर्च बॉक्स में गणतंत्र दिवस या देशभक्ति GIF टाइप करें. अपनी पसंद के GIF पर टैप करें और सेंड कर दें. आप चाहें तो GIF को अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं और बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं. 

इमोजी और एनिमेटेड वीडियो से खास अंदाज में बधाई

व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पर आपको बहुत सारे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और देशभक्ति इमोजी मिलेंगे. इन्हें अपने संदेश में जोड़कर आप संदेश को और खास बना सकते हैं. एनिमेटेड वीडियो के लिए आप YouTube, Instagram या TikTok जैसे प्लेटफॉर्म से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं. कुछ स्टिकर और GIF ऐप्स में शॉर्ट एनिमेशन वीडियो भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें सीधे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर किया जा सकता है. 

25 Jan 2026 07:08 AM (IST)
