Mesh Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे पैतृक संपत्ति और पारिवारिक संसाधनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से दिन उपलब्धियों और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. यदि आप ठोस योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आज का दिन परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल:

वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. पेंडिंग असाइनमेंट खत्म करने का सही समय है.

आपका पॉजिटिव एटीट्यूड पुराने तनाव और कड़वाहट को भी कम करेगा. हालांकि काम के दौरान व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास स्थिति संभाल लेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

बिजनेस मीटिंग में आपकी तैयारी और जज्बा आपको बढ़त दिलाएगा. कमीशन या प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, जिससे खर्च आसानी से निकल जाएंगे और सेविंग्स भी संभव होगी.

पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें. निवेश सोच-समझकर करें, जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है, शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. लेकिन बदलते मौसम को हल्के में न लें, छोटी लापरवाही से सर्दी-जुकाम या थकान हो सकती है. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रियजनों की मदद करने से मन को संतोष मिलेगा. लाइफ पार्टनर का सहयोग रुके हुए काम पूरे करवाएगा. हालांकि प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, इसलिए अहंकार से बचें और संवाद साफ रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थी अपने अधूरे कार्य पूरे करने में सफल रहेंगे. ध्यान केंद्रित रहेगा तो बेहतर परिणाम मिलेंगे. शाम को ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: ब्राउन

उपाय: आज शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं और अपनी आय-व्यय का लिखित लेखा-जोखा बनाएं, इससे धन संबंधी स्थिरता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?

हाँ, कमीशन और व्यापारिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन निवेश में सतर्कता जरूरी है.

2. क्या कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी?

हाँ, महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और मेहनत की सराहना मिल सकती है.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

मौसम बदल रहा है, इसलिए लापरवाही न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.