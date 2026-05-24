हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 24 May 2026: मेष राशि 5वें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के पिछले निवेश से मिलेगा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न

Aaj ka Mesh Rashifal 24 May 2026: मेष राशि 5वें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के पिछले निवेश से मिलेगा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न

Aries Horoscope 24 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mesh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से ऐतिहासिक सफलता और बंपर मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज आपको अचानक 'आकस्मिक धन लाभ' होने के मजबूत योग बने हुए हैं. बाजार और मुनाफे का आपका सटीक एनालिसिस (विश्लेषण) पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा, जिसके बल पर स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में पूर्व में किया गया आपका पिछला निवेश आज आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा रिटर्न (मुनाफा) देगा. इसके साथ ही आज आपकी कुंडली में हर्षण योग बनने से व्यापार में सडनली (अचानक) कोई बहुत बड़ा और फायदेमंद सौदा फाइनल हो सकता है. बिजनेस में किसी बड़े विस्तार की आपकी पुरानी प्लानिंग आज पूरी तरह सफल होगी और फैमिली के बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ के रूप में फलीभूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाने और तारीफें बटोरने का है. कार्यस्थल पर नौकरीपेशा लोगों को आज अपने उच्च अधिकारियों और सीनियर्स से हर कदम पर भरपूर मदद मिलेगी, जिससे आपके काम की चौतरफा तारीफ होगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज सबसे पहले अपनी खुद की अपेक्षाओं का गहराई से अवलोकन करें और उसी के अनुसार एक मजबूत प्लानिंग बनाकर काम करने की कोशिश करें, तो पदोन्नति का रास्ता साफ होगा. आज ऑफिस के कामों में आप टेक्नोलॉजी (आधुनिक तकनीक) का उपयोग इतनी सटीकता और स्मार्ट तरीके से करेंगे कि आपके जटिल से जटिल कार्य भी समय से बहुत पहले पूरे हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहेगा. आज आपके मेंटोर या टीचर द्वारा दी गई कोई विशेष सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिससे स्टूडेंट्स आने वाले समय में सफलता के कदम चूमेंगे. पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता आज कमाल की बनी रहेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद, रोमांटिक और यादगार रहेगा. आज आप जीवन के लगभग हर पहलू में खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करेंगे और पूरा दिन आपके लिए सुखद और आनंददायक रहेगा. प्रेम जीवन (लव लाइफ) में पार्टनर के साथ आपसी समझ और निकटता बहुत बढ़ेगी, जिससे पुरानी दूरियां खत्म होंगी. परिवार में भी उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त और मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण शाम के समय थोड़ा मानसिक भटकाव या अज्ञात भय महसूस हो सकता है; इससे बचने के लिए खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और आकस्मिक धन लाभ को बनाए रखने के लिए रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से सफेद तिल और अक्षत (चावल) डालें, फिर इसे सूर्य देव को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 May 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 24 May 2026: मेष राशि 5वें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के पिछले निवेश से मिलेगा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न
मेष राशिफल 24 मई 2026 5वें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के पिछले निवेश से मिलेगा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 24 May 2026: सिंह राशि क्या आज रिश्तों में उठेगा बड़ा तूफान या आपकी समझदारी बचा लेगी प्यार और भरोसे की डोर?
सिंह राशि क्या आज रिश्तों में उठेगा बड़ा तूफान या आपकी समझदारी बचा लेगी प्यार और भरोसे की डोर?
राशिफल
Guru Gochar 2026: कर्क राशि में गुरु का गोचर, 2 जून से शुरू होगा इन 4 राशियों का स्वर्णिम काल, क्या आपकी राशि है शामिल?
गुरु गोचर 2 जून 2026 से इन 4 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्णिम काल', उच्च के गुरु बदलेंगे भाग्य; क्या आपकी राशि है शामिल?
राशिफल
Love Weekly Horoscope 25 to 31 May 2026: वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां या होगा मनमुटाव? जानिए इस सप्ताह प्रेम जीवन क्या कहता है
वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां या होगा मनमुटाव? जानिए इस सप्ताह प्रेम जीवन क्या कहता है
Advertisement

वीडियोज

Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
UP Electricity Crisis: गर्मी के टॉर्चर और बिजली संकट ने बढ़ाया 'सियासी करंट'! | CM Yogi
Shastrarth With Chitra Tripathi: 'धर्म' का 'खेला'..कब तक सजेगा सत्ता का 'मेला'? | EID | Qurbani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
क्रिकेट
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
बॉलीवुड
Saturday BO: तीसरे दिन 40 करोड़ के पार पहुंची 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' भी नहीं पीछे, जानें सेटरडे को फिल्मों की कमाई
तीसरे दिन 40 करोड़ के पार पहुंची 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' भी नहीं पीछे, जानें सेटरडे को फिल्मों की कमाई
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
ट्रेंडिंग
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
शिक्षा
CBSE Fake Notice: CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget