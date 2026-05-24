Aaj ka Mesh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से ऐतिहासिक सफलता और बंपर मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज आपको अचानक 'आकस्मिक धन लाभ' होने के मजबूत योग बने हुए हैं. बाजार और मुनाफे का आपका सटीक एनालिसिस (विश्लेषण) पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा, जिसके बल पर स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में पूर्व में किया गया आपका पिछला निवेश आज आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा रिटर्न (मुनाफा) देगा. इसके साथ ही आज आपकी कुंडली में हर्षण योग बनने से व्यापार में सडनली (अचानक) कोई बहुत बड़ा और फायदेमंद सौदा फाइनल हो सकता है. बिजनेस में किसी बड़े विस्तार की आपकी पुरानी प्लानिंग आज पूरी तरह सफल होगी और फैमिली के बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ के रूप में फलीभूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाने और तारीफें बटोरने का है. कार्यस्थल पर नौकरीपेशा लोगों को आज अपने उच्च अधिकारियों और सीनियर्स से हर कदम पर भरपूर मदद मिलेगी, जिससे आपके काम की चौतरफा तारीफ होगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज सबसे पहले अपनी खुद की अपेक्षाओं का गहराई से अवलोकन करें और उसी के अनुसार एक मजबूत प्लानिंग बनाकर काम करने की कोशिश करें, तो पदोन्नति का रास्ता साफ होगा. आज ऑफिस के कामों में आप टेक्नोलॉजी (आधुनिक तकनीक) का उपयोग इतनी सटीकता और स्मार्ट तरीके से करेंगे कि आपके जटिल से जटिल कार्य भी समय से बहुत पहले पूरे हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहेगा. आज आपके मेंटोर या टीचर द्वारा दी गई कोई विशेष सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिससे स्टूडेंट्स आने वाले समय में सफलता के कदम चूमेंगे. पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता आज कमाल की बनी रहेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद, रोमांटिक और यादगार रहेगा. आज आप जीवन के लगभग हर पहलू में खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करेंगे और पूरा दिन आपके लिए सुखद और आनंददायक रहेगा. प्रेम जीवन (लव लाइफ) में पार्टनर के साथ आपसी समझ और निकटता बहुत बढ़ेगी, जिससे पुरानी दूरियां खत्म होंगी. परिवार में भी उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त और मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण शाम के समय थोड़ा मानसिक भटकाव या अज्ञात भय महसूस हो सकता है; इससे बचने के लिए खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और आकस्मिक धन लाभ को बनाए रखने के लिए रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से सफेद तिल और अक्षत (चावल) डालें, फिर इसे सूर्य देव को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें.

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