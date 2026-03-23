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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 23 March 2026: मेष राशि मार्केटिंग की नई रणनीति से व्यापार में उछाल, पिता से मिलेगा मार्गदर्शन

Aaj Ka Mesh Rashifal 23 March 2026: मेष राशि मार्केटिंग की नई रणनीति से व्यापार में उछाल, पिता से मिलेगा मार्गदर्शन

Aries Horoscope 23 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Mar 2026 02:01 AM (IST)
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Mesh Rashifal 23 March 2026 in Hindi: मेष राशि आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, जिससे आपके नैतिक मूल्यों और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. वाशि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और प्रगति देने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिटनेस के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और आप नया एक्सरसाइज रूटीन या योग शुरू कर सकते हैं. यह बदलाव आपके शरीर को मजबूत बनाएगा और मानसिक शांति भी देगा. दिनभर आप एक्टिव और सकारात्मक रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. आपकी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको सफलता दिलाएगी और निवेशक आपसे जुड़ने के लिए आगे आएंगे. टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी. बड़े उद्योगपतियों के साथ संबंध मजबूत होंगे. यदि आप कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 4:00 से 6:00 के बीच करना अत्यंत लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए आय स्रोत खुलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपका वर्किंग स्टाइल सभी को प्रभावित करेगा और आप कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा कर लेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. करियर में स्थिरता और उन्नति के योग बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. पिता के मार्गदर्शन से कोई बड़ी समस्या हल होगी. जीवनसाथी के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी, जिससे रिश्ते में मधुरता और गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आप रिकॉर्ड बना सकते हैं. कलाकारों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, जिससे उनकी पहचान और बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: रेड
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 2
उपाय: घर की पूर्व दिशा को साफ और प्रकाशमय रखें तथा भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इससे भाग्य मजबूत होगा.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को धन लाभ होगा?
हां, आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए आय स्रोत खुलेंगे.

2. करियर में क्या प्रगति होगी?
आज आपके काम की सराहना होगी और करियर में स्थिरता आएगी.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Mar 2026 02:01 AM (IST)
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