Mesh Rashifal 23 January 2026: मेष राशि को खर्च और रिश्तों में सावधानी, टेक्निकल दिक्कतें बढ़ा सकती हैं तनाव

Mesh Rashifal 23 January 2026: मेष राशि को खर्च और रिश्तों में सावधानी, टेक्निकल दिक्कतें बढ़ा सकती हैं तनाव

Aries Horoscope 23 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Jan 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 23 January 2026 in Hindi:  बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आज माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, लेकिन चन्द्रमा के 12वें भाव में गोचर करने से खर्च, मानसिक तनाव और अनावश्यक उलझनों की स्थिति भी बन सकती है. यदि आप संयम और सही योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल
बसंत पंचमी के दिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी है. अधिक सोच-विचार और मानसिक दबाव के कारण सिर दर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि लापरवाही नुकसान दे सकती है. आज माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ध्यान, योग और प्राणायाम करना लाभकारी रहेगा. गुस्से और जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस राशिफल
आईटी, ऑटोमोबाइल और टेक्निकल फील्ड से जुड़े व्यापारियों को आज कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बसंत पंचमी ज्ञान और विवेक का पर्व है, इसलिए आज भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें. नए निवेश या बड़े सौदे को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. पुराने कार्यों की समीक्षा करना लाभ देगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर ईर्ष्या करने वालों से सावधान रहना होगा. कुछ लोग मीठी बातों में उलझाकर आपको भ्रमित कर सकते हैं. बसंत पंचमी के प्रभाव से आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, इसलिए आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर ध्यान दें. मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन स्थायी सफलता देगा.

फाइनेंस राशिफल
आज खर्चों में बढ़ोतरी के योग हैं. घर या परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक खर्चों से बचते हुए भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना शुभ रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति संभल सकती है. वाणी में मधुरता रखें. परिवार में बसंत पंचमी के कारण धार्मिक माहौल रहेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए बसंत पंचमी अत्यंत शुभ है. हालांकि आज मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना से एकाग्रता बढ़ेगी. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी.

भाग्यशाली रंग पर्पल
भाग्यशाली अंक 1
अभाग्यशाली अंक 3

उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें, साथ ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर ॐ नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या बसंत पंचमी पर निवेश करना शुभ है
उत्तर आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2 क्या पारिवारिक तनाव हो सकता है
उत्तर हां, लेकिन संयम और मधुर वाणी से स्थिति संभल सकती है.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है
उत्तर बसंत पंचमी के कारण शिक्षा के लिए शुभ है, मेहनत करने पर अच्छा परिणाम मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget