Mesh Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आज माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, लेकिन चन्द्रमा के 12वें भाव में गोचर करने से खर्च, मानसिक तनाव और अनावश्यक उलझनों की स्थिति भी बन सकती है. यदि आप संयम और सही योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

बसंत पंचमी के दिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी है. अधिक सोच-विचार और मानसिक दबाव के कारण सिर दर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि लापरवाही नुकसान दे सकती है. आज माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ध्यान, योग और प्राणायाम करना लाभकारी रहेगा. गुस्से और जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस राशिफल

आईटी, ऑटोमोबाइल और टेक्निकल फील्ड से जुड़े व्यापारियों को आज कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बसंत पंचमी ज्ञान और विवेक का पर्व है, इसलिए आज भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें. नए निवेश या बड़े सौदे को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. पुराने कार्यों की समीक्षा करना लाभ देगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर ईर्ष्या करने वालों से सावधान रहना होगा. कुछ लोग मीठी बातों में उलझाकर आपको भ्रमित कर सकते हैं. बसंत पंचमी के प्रभाव से आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, इसलिए आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर ध्यान दें. मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन स्थायी सफलता देगा.

फाइनेंस राशिफल

आज खर्चों में बढ़ोतरी के योग हैं. घर या परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक खर्चों से बचते हुए भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना शुभ रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति संभल सकती है. वाणी में मधुरता रखें. परिवार में बसंत पंचमी के कारण धार्मिक माहौल रहेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों के लिए बसंत पंचमी अत्यंत शुभ है. हालांकि आज मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना से एकाग्रता बढ़ेगी. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी.

भाग्यशाली रंग पर्पल

भाग्यशाली अंक 1

अभाग्यशाली अंक 3

उपाय

बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें, साथ ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर ॐ नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या बसंत पंचमी पर निवेश करना शुभ है

उत्तर आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2 क्या पारिवारिक तनाव हो सकता है

उत्तर हां, लेकिन संयम और मधुर वाणी से स्थिति संभल सकती है.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है

उत्तर बसंत पंचमी के कारण शिक्षा के लिए शुभ है, मेहनत करने पर अच्छा परिणाम मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.