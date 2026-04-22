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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 22 April 2026: मेष राशि सुकर्मा योग से कामों में तेजी और सफलता के संकेत! पढ़ें राशिफल

Aaj ka Mesh Rashifal 22 April 2026: मेष राशि सुकर्मा योग से कामों में तेजी और सफलता के संकेत! पढ़ें राशिफल

Aries Horoscope: मेष राशि 22 अप्रैल 2026 आज सुकर्मा और गजकेसरी से चमकेगा भाग्य. बिजनेस में पार्टनरशिप और करियर में तरक्की के योग के संकेत. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 03:00 AM (IST)
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  • छात्रों को स्कॉलरशिप, लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा.

Aaj Ka Mesh Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. ग्रहों की स्थिति आपके पराक्रम और निर्णय क्षमता को मजबूत बना रही है. चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर आपको साहसी और एक्टिव बनाएगा.

अतिगंड, सुकर्मा और गजकेसरी योग का प्रभाव आपके कामों में तेजी और सफलता देने वाला रहेगा. आज का दिन मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग के दम पर आगे बढ़ने का है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): एन्सेस्ट्रल बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ग्रोथ देने वाला है. आप अपने बिजनेस में कोई नई लग्जरी सर्विस जोड़ सकते हैं जिससे हाई क्लास कस्टमर आकर्षित होंगे.

ग्रहों के शुभ योग से नया एग्रीमेंट साइन होने के योग हैं, जो आपके बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता है. मार्केट में सप्लाई कम होने से आपके स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी और मुनाफा भी अच्छा होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों की प्लानिंग आज सटीक रहेगी. आप अपने काम को समय पर पूरा कर लेंगे जिससे ओवरटाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी. वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच अच्छा बैलेंस बनाकर आप दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं.

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शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप या आर्थिक सहायता मिलने के योग हैं. घर से दूर रहने वाले छात्रों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): लव लाइफ में आज रोमांस और लग्जरी का अच्छा संतुलन रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और आपसी समझ मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपकी एनर्जी और बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और पक्षियों को अनाज खिलाएं.

FAQs

1. आज मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ क्या है?
आज बिजनेस और करियर दोनों में सफलता के योग हैं, खासकर नए एग्रीमेंट में लाभ मिलेगा.

2. क्या आज नया काम शुरू करना सही रहेगा?
हां, ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, इसलिए नई शुरुआत फायदेमंद हो सकती है.

3. क्या आज लव लाइफ अच्छी रहेगी?
हां, आज रिश्तों में रोमांस और समझ दोनों बढ़ेगी, जिससे संबंध मजबूत होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक रूप से हल्का व ऊर्जावान महसूस करेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपकी एनर्जी और बढ़ेगी.

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