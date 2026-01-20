हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 21 January 2026: मेष राशि को शेयर मार्केट से लाभ, करियर और फैमिली ट्रैवल के योग

Aries Horoscope 21 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 05:47 PM (IST)
Mesh Rashifal 21 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्तव्यों को समझकर आगे बढ़ने का दिन है. बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन चन्द्रमा राहु ग्रहण दोष के कारण मानसिक उलझन भी बनी रह सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है. शेयर मार्केट या पूर्व में किए गए निवेश से मुनाफा मिलने के संकेत हैं. व्यापार विस्तार को लेकर नई योजनाएं बनेंगी. वाहन या किसी बड़े साधन की खरीदारी का विचार भी मन में आ सकता है. हालांकि जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच समझकर लें. नए कॉन्टैक्ट भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत भरा लेकिन परिणाम देने वाला है. आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. वर्कस्पेस पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर रिसर्च वर्क अधिक करना पड़ सकता है. सीनियर आपके काम पर नजर रखेंगे, इसलिए लापरवाही न करें. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल सीखने का विचार भी आ सकता है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखें. संतान के भविष्य को लेकर कुछ आर्थिक चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन सही प्लानिंग से समाधान मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आप खुद को अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. परिवार के साथ यात्रा या बाहर घूमने की योजना बन सकती है. व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव परिवार और समाज दोनों जगह सराहना दिलाएगा. संतान को लेकर चिंता रहेगी लेकिन बातचीत से समाधान निकलेगा.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या को संतुलित रखें. हल्का व्यायाम और प्राणायाम लाभ देगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन महत्वपूर्ण है. केवल रटने के बजाय विषय को समझकर पढ़ें. रिविजन पर खास ध्यान दें तभी लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे. युवा वर्ग को संगत पर ध्यान देते हुए करियर को प्राथमिकता देनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग ऑरेंज. भाग्यशाली अंक 1.

उपाय
आज सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

प्रश्न 1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा
उत्तर. हां पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन नए निवेश सोच समझकर करें.

प्रश्न 2. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं क्या
उत्तर. आज मेहनत और रिसर्च से भविष्य में प्रमोशन का मार्ग मजबूत होगा.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें
उत्तर. मानसिक तनाव से बचें और दिनचर्या संतुलित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 05:47 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
