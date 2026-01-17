Mesh Rashifal 18 January 2026: मेष राशि भाग्य देगा साथ, नौकरी व व्यापार में उन्नति के प्रबल योग, विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं
Aries Horoscope 18 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज माघ कृष्ण पक्ष माघी मौनी अमावस्या के प्रभाव से मेष राशि वालों के लिए दिन विशेष फलदायी रहने वाला है. चन्द्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अच्छे कर्मों का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. वाशि, आनंदादि, सुनफा, पराक्रम, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि और हर्षण योग आपके लिए उन्नति के द्वार खोल रहे हैं.
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है. मानसिक शांति बनी रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पुराने तनाव दूर होंगे. ध्यान और हल्का व्यायाम आपको और ऊर्जावान बनाएगा. खानपान संतुलित रखें.
बिजनेस और करियर राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है. जो लोग किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम कर रहे हैं, वे स्वतंत्र व्यापार की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं. सही जगह निवेश करने से बिजनेस में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. स्मार्ट वर्क से बॉस और सीनियर प्रभावित होंगे. यदि आपने नई नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. आय में वृद्धि से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक निर्णय लेने में आप सफल रहेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में खुशहाली रहेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है. अविवाहित लोगों के विवाह के अच्छे योग हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम अनुकूल आ सकते हैं. छात्र अपने मनचाहे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 7
उपाय
आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करें. किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें. इससे भाग्य और मजबूत होगा.
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज नौकरी बदलने का प्रयास करना सही रहेगा?
उत्तर: हां, आज नए जॉब ऑफर मिलने के योग हैं.
प्रश्न 2: क्या निवेश के लिए दिन शुभ है?
उत्तर: हां, सही सलाह लेकर किया गया निवेश लाभ देगा.
प्रश्न 3: क्या विवाह के योग बन रहे हैं?
उत्तर: अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे संकेत हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
