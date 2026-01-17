हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 18 January 2026: मेष राशि भाग्य देगा साथ, नौकरी व व्यापार में उन्नति के प्रबल योग, विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं

Aries Horoscope 18 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 08:33 PM (IST)
Mesh Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज माघ कृष्ण पक्ष माघी मौनी अमावस्या के प्रभाव से मेष राशि वालों के लिए दिन विशेष फलदायी रहने वाला है. चन्द्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अच्छे कर्मों का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. वाशि, आनंदादि, सुनफा, पराक्रम, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि और हर्षण योग आपके लिए उन्नति के द्वार खोल रहे हैं.

सेहत राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है. मानसिक शांति बनी रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पुराने तनाव दूर होंगे. ध्यान और हल्का व्यायाम आपको और ऊर्जावान बनाएगा. खानपान संतुलित रखें.

बिजनेस और करियर राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है. जो लोग किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम कर रहे हैं, वे स्वतंत्र व्यापार की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं. सही जगह निवेश करने से बिजनेस में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. स्मार्ट वर्क से बॉस और सीनियर प्रभावित होंगे. यदि आपने नई नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. आय में वृद्धि से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक निर्णय लेने में आप सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में खुशहाली रहेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है. अविवाहित लोगों के विवाह के अच्छे योग हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम अनुकूल आ सकते हैं. छात्र अपने मनचाहे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 7

उपाय
आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करें. किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें. इससे भाग्य और मजबूत होगा.

FAQs
प्रश्न 1: क्या आज नौकरी बदलने का प्रयास करना सही रहेगा?
उत्तर: हां, आज नए जॉब ऑफर मिलने के योग हैं.

प्रश्न 2: क्या निवेश के लिए दिन शुभ है?
उत्तर: हां, सही सलाह लेकर किया गया निवेश लाभ देगा.

प्रश्न 3: क्या विवाह के योग बन रहे हैं?
उत्तर: अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Jan 2026 08:33 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget