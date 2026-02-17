Aaj ka Mesh Rashifal 17 February 2026: मेष राशि आमदनी में होगी बढ़ोतरी, साझेदारी के काम में मिलेगा भाग्य का साथ
Aries Horoscope 17 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 17 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक सफलता के बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. चंद्रमा का 11वें भाव में होना आपकी आय के स्रोतों को मजबूत करने वाला है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन "कमजोर" है. खान-पान की अनदेखी और काम का अत्यधिक दबाव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज परहेज में ढिलाई न बरतें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यवसाय में लाभ की स्थितियां फिलहाल सामान्य से कम रहेंगी. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक ध्यान रखें कि बिना पार्टनर की सलाह के कोई भी मार्केटिंग या मीटिंग का बड़ा फैसला न लें. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. पिता या किसी मार्गदर्शक की सलाह आपके डूबते मुनाफे को बचा सकती है.
जॉब और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों (Employed persons) को आज कार्यों में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा. अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कार्यस्थल पर कोई भी नया प्रोजेक्ट आज हाथ में न लें.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का मंत्र "धैर्य" है. यदि आपके गुरु या सीनियर किसी बात पर नाराज होते हैं, तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करें. उनकी सलाह ही आपको भविष्य में सफलता दिलाएगी.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर जटिलताएं आ सकती हैं. घर का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना बाधा के पूरा होना आज मुश्किल लग रहा है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और घर के मामलों में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.
- भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
- भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक: 7)
- शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा मंगलमय रहेगी.
- अचूक उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा.
(FAQs)
1. अष्टम चंद्रमा का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अष्टम चंद्रमा अचानक बाधाओं और मानसिक तनाव का कारक बनता है. यह घर के जटिल मामलों में देरी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है.
2. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सही है?
आज चंद्रमा की स्थिति और पारिवारिक बाधाओं के योग को देखते हुए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला या खरीदारी टाल देना ही बेहतर है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
