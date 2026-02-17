हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 17 February 2026: मेष राशि आमदनी में होगी बढ़ोतरी, साझेदारी के काम में मिलेगा भाग्य का साथ

Aaj ka Mesh Rashifal 17 February 2026: मेष राशि आमदनी में होगी बढ़ोतरी, साझेदारी के काम में मिलेगा भाग्य का साथ

Aries Horoscope 17 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Feb 2026 03:08 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 17 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक सफलता के बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. चंद्रमा का 11वें भाव में होना आपकी आय के स्रोतों को मजबूत करने वाला है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन "कमजोर" है. खान-पान की अनदेखी और काम का अत्यधिक दबाव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज परहेज में ढिलाई न बरतें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में लाभ की स्थितियां फिलहाल सामान्य से कम रहेंगी. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक ध्यान रखें कि बिना पार्टनर की सलाह के कोई भी मार्केटिंग या मीटिंग का बड़ा फैसला न लें. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. पिता या किसी मार्गदर्शक की सलाह आपके डूबते मुनाफे को बचा सकती है.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों (Employed persons) को आज कार्यों में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा. अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कार्यस्थल पर कोई भी नया प्रोजेक्ट आज हाथ में न लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का मंत्र "धैर्य" है. यदि आपके गुरु या सीनियर किसी बात पर नाराज होते हैं, तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करें. उनकी सलाह ही आपको भविष्य में सफलता दिलाएगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर जटिलताएं आ सकती हैं. घर का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना बाधा के पूरा होना आज मुश्किल लग रहा है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और घर के मामलों में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक: 7)
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा मंगलमय रहेगी.
  • अचूक उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. अष्टम चंद्रमा का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
    अष्टम चंद्रमा अचानक बाधाओं और मानसिक तनाव का कारक बनता है. यह घर के जटिल मामलों में देरी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है.

2. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सही है?
   आज चंद्रमा की स्थिति और पारिवारिक बाधाओं के योग को देखते हुए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला या खरीदारी टाल देना ही बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 03:08 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 17 February 2026: मेष राशि आमदनी में होगी बढ़ोतरी, साझेदारी के काम में मिलेगा भाग्य का साथ
Aaj ka Mesh Rashifal 17 February 2026: मेष राशि आमदनी में होगी बढ़ोतरी, साझेदारी के काम में मिलेगा भाग्य का साथ
राशिफल
Tarot Prediction 17 February 2026: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 17 February 2026: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
Kal Ka Rashifal 17 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य
Kal Ka Rashifal 17 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य
राशिफल
Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि वीकली राशिफल, प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी आएंगी कठिनाई
वृषभ राशि वीकली राशिफल, प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी आएंगी कठिनाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'!
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'! | Crime News
Bangladesh PM Swearing In: कल नई सरकार का शपथ ग्रहण | Tarique Rahman | New PM | BNP
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IND vs PAK मैच पर इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, 'भारत ने मैच जरूर जीत लिया लेकिन...'
IND vs PAK मैच पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, 'क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है?'
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
ट्रेंडिंग
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget