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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 16 June 2026: मेष राशि वृद्धि योग से दफ्तर में सीनियर्स संग होगी मीटिंग, सैलरी और पद बढ़ाए जाने के बनेंगे योग

Aaj ka Mesh Rashifal 16 June 2026: मेष राशि वृद्धि योग से दफ्तर में सीनियर्स संग होगी मीटिंग, सैलरी और पद बढ़ाए जाने के बनेंगे योग

Aries Horoscope 16 June 2026: वृद्धि योग से मेष राशि वालों की सीनियर्स संग मीटिंग में बढ़ेगी सैलरी, क्या मंगलवार को एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में आएगी बंपर तेजी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
विदेशी लेन-देन या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में आज बंपर तेजी आएगी, बिजनेसमैन अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें. जो व्यापारी स्टॉक规范 मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वे आज थोड़ा ठहर जाएं और पूरी सावधानी बरतें. बाजार में कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी से आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
वृद्धि योग बनने से आज ऑफिस में सीनियर्स के साथ आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके काम के साथ-साथ आपकी सैलरी दोनों को बढ़ाए जाने की बात की जा सकती है. दफ्तर में सभी से संबंध अच्छे रहेंगे और इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ भी हो सकता है. कर्मचारियों को कार्य को कल पर टालने और भूलने की आदत में तुरंत सुधार लाना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन भटकाव से बचने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस देगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज बाजार में नेगेटिव, मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग लोगों से उचित दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि वे आपके करियर के रास्ते में अड़चनें खड़ी कर सकते हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा. घर में छोटे भाई-बहनों से बेहतरीन तालमेल बनाकर चलें और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें. सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आज आपको पूरे परिवार के साथ बैठकर स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का आनंद उठाने का शानदार मौका मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. मानसिक रूप से सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहने से दिनभर के काम बिना थके पूरे हो जाएंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज सोमवती अमावस्या और तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं. आज के दिन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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