हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Rashifal 14 January 2026: मेष राशि के लिए चेतावनी, गुस्से और खर्च से बिगड़ सकते हैं रिश्ते और पैसा

Aries Rashifal 14 January 2026: मेष राशि के लिए चेतावनी, गुस्से और खर्च से बिगड़ सकते हैं रिश्ते और पैसा

Aries Horoscope 14 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 14 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित होने से दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. मन में उलझनें, पुराने विषयों को लेकर चिंता और रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही सोच और धैर्य से आप परिस्थितियों को संभाल पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज मानसिक तनाव, सिरदर्द और थकान की शिकायत हो सकती है. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को नसों में खिंचाव या मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए स्ट्रेचिंग और वार्मअप पर ध्यान दें. योग, ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास आपको मानसिक संतुलन देगा. अधिक मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें.

बिजनेस और करियर राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए बेहद जरूरी होगी. कस्टमर सपोर्ट और सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है, वरना नुकसान या कानूनी परेशानी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी टू-डू लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए, नहीं तो छोटी-छोटी गलतियां बॉस की नाराजगी का कारण बन सकती हैं. सोशल मीडिया के साथ-साथ नेटवर्किंग के लिए आमने-सामने मीटिंग भी जरूरी रहेंगी.

फाइनेंस राशिफल:
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. भविष्य में किसी जरूरी काम के लिए धन की आवश्यकता पड़ सकती है. आज निवेश या उधार देने से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
वैवाहिक जीवन में विचारों का टकराव हो सकता है. छोटी बातों को बड़ा न बनने दें और संवाद से समस्याओं को सुलझाएं. ननिहाल या रिश्तेदारों से किसी बात पर मनमुटाव संभव है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करें और विवादों को हवा न दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
जिन विषयों में कठिनाई आ रही है, उनमें गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लें. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक व रंग:
लकी नंबर – 1
लकी कलर – ऑरेंज

आज का उपाय:
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं. क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें और नए निवेश से बचें.

Q2. दांपत्य जीवन में तनाव कैसे दूर करें?
शांत रहकर बातचीत करें और पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

Q3. स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या करें?
योग, ध्यान और पर्याप्त आराम से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Jan 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement

वीडियोज

Splitsvilla 16: बॉयफ्रेंड को किया था किस, क्या है उर्फी जावेद और निहारिका तिवारी की कंट्रोवर्सी?
Bollywood News: शाहिद कपूर की फिल्म ‘रोमियो’ से रणदीप हुड्डा का आखिरी वक्त पर एग्जिट
PAN, Aadhaar, Live Selfie: Crypto Trading का नया Rulebook | Paisa Live
Khabar Gawah Hai: BMC चुनाव का महासंग्राम... किसकी जीत किसकी हार? | BMC Elections 2026 | Ajit Pawar
Udne Ki Aasha: Car पर अंडे और टूटा कांच, क्या Salaee को पहले ही हो गया था खतरे का एहसास? (13.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
बॉलीवुड
Dhurandhar Vs The Raja Saab: 'धुरंधर' या 'द राजा साब', बॉक्स ऑफिस पर किसका कब्जा? देखें मंगलवार कलेक्शन
'धुरंधर' या 'द राजा साब', बॉक्स ऑफिस पर किसका कब्जा? देखें मंगलवार कलेक्शन
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
ट्रेंडिंग
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई- वीडियो वायरल
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई
जनरल नॉलेज
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget