हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Rashifal 13 January 2026: मेष राशि की पार्टनरशिप में बड़ा फायदा, लेकिन प्यार में तकरार से मच सकता है बवाल

Aries Rashifal 13 January 2026: मेष राशि की पार्टनरशिप में बड़ा फायदा, लेकिन प्यार में तकरार से मच सकता है बवाल

Aries Horoscope 13 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Jan 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 13 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में है इसलिए साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में दिन महत्वपूर्ण रहेगा. कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे लेकिन आपकी समझदारी से स्थितियां संभल जाएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक थकान और हल्का तनाव महसूस हो सकता है. योग और ध्यान करने से आपको शांति मिलेगी. संतान की सेहत में सुधार होने से मन खुश रहेगा. समय पर भोजन और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल
साझेदारी के बिजनेस में लाभ के योग हैं. पुश्तैनी व्यापार में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. मार्केटिंग और टारगेट बेस्ड काम करने वालों को ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल
अकाउंट और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है. काम का दबाव कम रहेगा और पार्ट टाइम या अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं. ऑफिस में कभी कभी उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच समझकर करें ताकि भविष्य सुरक्षित बना रहे.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी या प्रेमी से हल्की बहस हो सकती है लेकिन रिश्तों में प्यार बना रहेगा. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. घर में धार्मिक कार्य या पूजा पाठ से सकारात्मक माहौल बनेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिलेंगे. नियमित अभ्यास से आप आगे बढ़ेंगे. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक
आज आपका शुभ रंग स्काई ब्लू और शुभ अंक 1 है.

उपाय
आज हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें. इससे भाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs:

  1. क्या आज नया निवेश करना ठीक रहेगा ?
    आज छोटे और सुरक्षित निवेश किए जा सकते हैं.

  2. क्या करियर में बदलाव के योग हैं?
    फिलहाल अपने काम पर फोकस करें. धीरे धीरे अच्छे अवसर मिलेंगे.

  3. क्या पारिवारिक सुख मिलेगा?
    हां परिवार का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 10:24 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget