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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 12 June 2026: मेष राशि सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में होगा अच्छा मुनाफा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है बेस्ट दिन

Aaj ka Mesh Rashifal 12 June 2026: मेष राशि सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में होगा अच्छा मुनाफा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है बेस्ट दिन

Aries Horoscope 12 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से मेष राशि वालों को मिलेगा व्यापार में बंपर मुनाफा, क्या शुक्रवार को सीनियर की मेंटरशिप से करियर पाथ होगा पूरी तरह क्लियर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग व हंस योग का प्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज बिजनेस में आप अच्छा-खासा मुनाफा कमाएंगे. व्यापारियों के लिए आज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने का सबसे सटीक समय है; यदि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है तो काम शुरू कर दें, सफलता निश्चित है. जमीन-जायदाद के काम में आज बड़ी ब्रोकरेज मिल सकती है और पैतृक संपत्ति से व्यापार विस्तार में बड़ी मदद मिलेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन सीनियर्स का वरदान दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपको बेहतरीन मेंटरशिप का मौका मिलेगा, सीनियर अधिकारी आपको गाइड करेंगे; उनकी बातें ध्यान से सुनें क्योंकि यह गाइडेंस आपके करियर पाथ को पूरी तरह क्लियर करेगी. वर्कप्लेस पर आपको नई-नई चीजें सीखने को मिलेंगी और सीनियर्स के पूरे सपोर्ट से आपके अधूरे कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का रहेगा. राशि का चंद्रमा मानसिक बल को मजबूत करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज ट्रैक और मैदान पर अपनी बेहतरीन फिटनेस के बल पर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा. घरेलू माहौल शांत रहेगा, लेकिन आज अपोजिट जेंडर की तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित हो सकता है, मर्यादा में रहें. प्रेम जीवन (Love Life) की बात करें तो आज प्रेमी की कोई बात आपको गहराई से सोचने के लिए पूरी तरह मजबूर कर सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. राशि का चंद्रमा बौद्धिक विकास और मानसिक शांति देगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलने और मुनाफे में वृद्धि होने से आप खुद को पूरी तरह तनावमुक्त, ऊर्जावान और फ्रेश महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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