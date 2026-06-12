Aaj ka Mesh Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग व हंस योग का प्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज बिजनेस में आप अच्छा-खासा मुनाफा कमाएंगे. व्यापारियों के लिए आज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने का सबसे सटीक समय है; यदि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है तो काम शुरू कर दें, सफलता निश्चित है. जमीन-जायदाद के काम में आज बड़ी ब्रोकरेज मिल सकती है और पैतृक संपत्ति से व्यापार विस्तार में बड़ी मदद मिलेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन सीनियर्स का वरदान दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपको बेहतरीन मेंटरशिप का मौका मिलेगा, सीनियर अधिकारी आपको गाइड करेंगे; उनकी बातें ध्यान से सुनें क्योंकि यह गाइडेंस आपके करियर पाथ को पूरी तरह क्लियर करेगी. वर्कप्लेस पर आपको नई-नई चीजें सीखने को मिलेंगी और सीनियर्स के पूरे सपोर्ट से आपके अधूरे कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का रहेगा. राशि का चंद्रमा मानसिक बल को मजबूत करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज ट्रैक और मैदान पर अपनी बेहतरीन फिटनेस के बल पर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा. घरेलू माहौल शांत रहेगा, लेकिन आज अपोजिट जेंडर की तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित हो सकता है, मर्यादा में रहें. प्रेम जीवन (Love Life) की बात करें तो आज प्रेमी की कोई बात आपको गहराई से सोचने के लिए पूरी तरह मजबूर कर सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. राशि का चंद्रमा बौद्धिक विकास और मानसिक शांति देगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलने और मुनाफे में वृद्धि होने से आप खुद को पूरी तरह तनावमुक्त, ऊर्जावान और फ्रेश महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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