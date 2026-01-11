Mesh Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे जीवनसाथी और साझेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है. छोटे-छोटे मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन समझदारी और संवाद से आप रिश्तों में फिर से मिठास ला सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं, जिससे आप खुद को हल्का और बेहतर महसूस करेंगे. फिर भी खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है. योग, प्राणायाम और हल्की वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

बिजनेस राशिफल

दिन की शुरुआत में व्यापार में परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल न लगें, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी से स्थिति आपके पक्ष में होती जाएगी. नए बिजनेस में निवेश करने से पहले सावधानी रखें, क्योंकि फिलहाल जोखिम ज्यादा है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे विवाद से बचाव होगा.

नौकरी और करियर राशिफल

ऑफिस का माहौल आज पॉजिटिव रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. आपकी मेहनत और लगन का उचित पुरस्कार मिलेगा और सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे. यह समय करियर में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. हालांकि नए निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

शुरुआत में जीवनसाथी से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक रिश्तों में मधुरता लौट आएगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा और आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अच्छे अंकों से सफलता मिलने के योग हैं. पढ़ाई में किया गया परिश्रम अब रंग लाएगा.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

उपाय: आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का 11 बार जप करें, इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज नया काम शुरू करना ठीक है?

हां, नौकरी या ऑफिस से जुड़ा नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है.

2. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?

शुरुआत में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा.

3. क्या छात्रों को सफलता मिलेगी?

जी हां, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.