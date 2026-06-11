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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 11 June 2026: मेष राशि शोभन योग से बिजनेस में होगी धमाकेदार बिक्री, कैश फ्लो बढ़ने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Aaj ka Mesh Rashifal 11 June 2026: मेष राशि शोभन योग से बिजनेस में होगी धमाकेदार बिक्री, कैश फ्लो बढ़ने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Aries Horoscope 11 June 2026: शोभन योग से मेष राशि वालों का धमाकेदार रहेगा बिजनेस, क्या गुरुवार को बड़ी कंपनी से आएगा इंटरव्यू का कॉल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक सूझबूझ से आज बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर बड़ी लीड हासिल करेंगे. कैश फ्लो स्ट्रांग होने से व्यावसायिक खर्चे आराम से निकलेंगे और सेविंग भी होगी. ग्राहकों की भारी भीड़ लगने से बिक्री तेजी से बढ़ेगा; पुराने ग्राहक न केवल स्वयं परचेजिंग करेंगे बल्कि दूसरों को भी साथ लाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और जॉब सीकर्स के लिए आज का दिन भाग्यशाली साबित होगा. लंबे इंतजार के बाद किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है; इंटरव्यू पर जाने से पहले दही में मिश्री मिलाकर मां के हाथ से एक चम्मच जरूर खाकर जाएं. दफ्तर में हंसी-मजाक का माहौल बनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी काम समय पर पूरे होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाने वाला रहेगा. राशि का चंद्रमा मानसिक बल देगा. पढ़ाई में आपका फोकस बेहतरीन रहेगा और जो कठिन टॉपिक्स पहले समझ नहीं आ रहे थे, वे आज पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, जिससे मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बहुत शानदार आएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मधुरता घोलने वाला रहेगा. घर में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आपसी समझ बढ़ने से पारिवारिक बॉन्ड और ज्यादा मजबूत होगा; यह खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखाई देगी. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी (पैतृक संपत्ति) के बंटवारे का डिसीजन आपके पक्ष में होने से आपको अपना हक मिल सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. आपके चेहरे पर गजब का ओज और चमक रहेगी. व्यावसायिक सफलता और नौकरी के नए अवसरों के कारण मानसिक रूप से आप बेहद शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और शोभन योग की शुभता पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें. आज गुरुवार के दिन सुबह भगवान नारायण के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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