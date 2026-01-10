हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Rashifal 11 January 2026: मेष राशि को बिजनेस में बड़ा मुनाफा, लेकिन शक और गुस्सा बिगाड़ सकता है रिश्ते और निवेश

Aries Rashifal 11 January 2026: मेष राशि को बिजनेस में बड़ा मुनाफा, लेकिन शक और गुस्सा बिगाड़ सकता है रिश्ते और निवेश

Aries Horoscope 11 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Mesh Rashifal 11 January 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन दोनों में संतुलन बनाने का है. चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप, रिश्तों और बिजनेस से जुड़े मामलों पर फोकस बढ़ेगा. सही दिशा में किया गया प्रयास आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी. नई बीमारी या एलर्जी जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताजा फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी लें. तनाव से दूर रहें और योग या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

बिजनेस राशिफल
व्यापार में नए प्रोडक्ट से लाभ मिलने के योग हैं. यदि आप मार्केटिंग और प्रचार पर ध्यान देंगे तो बिक्री में तेजी आएगी. मेडिकल से जुड़े व्यापार में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. कस्टमर से बेहतर संपर्क बनाए रखें क्योंकि आपकी पहचान ही आपके ब्रांड की ताकत बनेगी.

नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको सीनियर्स और बॉस के सामने मजबूत बनाएगी. ऑफिस की बातों को बाहरी लोगों से साझा न करें, नहीं तो गलतफहमी और नुकसान हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नेटवर्किंग फायदेमंद रहेगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें. जल्दबाजी से बचें और किसी भी बड़े फैसले में विशेषज्ञ की सलाह लें. खर्चों पर कंट्रोल रखें ताकि भविष्य की योजनाएं प्रभावित न हों.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ गुस्सा और शक करने से बचें. प्यार और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों और न्यू जनरेशन को आलस्य छोड़कर कुछ नया सीखने की जरूरत है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

लकी कलर ग्रे
लकी नंबर 2
अनलकी नंबर 1

उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन दान करें. इससे मानसिक शांति और सफलता दोनों मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि के लिए बिजनेस में निवेश करना ठीक है
निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल करें और जल्दबाजी से बचें.

2. क्या नौकरीपेशा लोगों को आज प्रमोशन का योग है
सीधे प्रमोशन नहीं लेकिन आपकी मेहनत और कम्युनिकेशन से सीनियर्स प्रभावित होंगे.

3. क्या आज पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है
नहीं अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Embed widget