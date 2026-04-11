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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 11 April 2026: दशम चन्द्रमा कराएगा विदेशी धन लाभ, पिता के सहयोग से खुलेंगे सफलता के द्वार

Aaj ka Mesh Rashifal 11 April 2026: दशम चन्द्रमा कराएगा विदेशी धन लाभ, पिता के सहयोग से खुलेंगे सफलता के द्वार

Aries Horoscope: मेष राशि 11 अप्रैल 2026 व्यापार में विदेशी निवेश से लाभ होगा. दशम चन्द्रमा करियर में प्रमोशन और मान-सम्मान दिलाएगा. लव लाइफ में सरप्राइज मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:05 AM (IST)
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  • मेष राशि के लिए अप्रैल 11, 2026, करियर में सफलता लाएगा।
  • व्यापारियों को विदेशी निवेश से लाभ, विस्तार के अवसर मिलेंगे।
  • कार्यक्षेत्र में प्रशंसा, प्रमोशन की संभावना, अधिकारीयों से सहयोग मिलेगा।
  • छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, शिक्षकों का मार्गदर्शन करियर बदलेगा।

Aaj ka Mesh Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. 

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और पराक्रम जैसे शक्तिशाली योगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. यदि आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान सावधानी बरतें और यात्रा के लिए पूर्व दिशा का चुनाव करना लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यवसाय के दृष्टिकोण से आज का दिन स्वर्णिम रहने वाला है. यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो आज आपको उम्मीद से कहीं अधिक आर्थिक लाभ होने के योग हैं. विदेशी निवेश के माध्यम से आपके व्यापार की मार्केट वैल्यू और साख दोनों में भारी बढ़ोत्तरी होगी. जो व्यापारी अपनी सेवाओं या आउटलेट्स का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का समय अत्यंत शुभ है. सरकारी टेंडर या लाइसेंस से संबंधित अटके हुए कार्यों में आज सफलता मिलेगी और आपकी फाइलें बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के आगे बढ़ेंगी. 

शुभ समय: व्यापारिक विस्तार के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय सर्वोत्तम है.

करियर और नौकरी (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी विशेषज्ञता और कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी. आपकी मेहनत और सटीक निर्णय लेने की क्षमता आपको प्रमोशन की दहलीज तक ले जा सकती है. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. एथलीट्स के लिए भी दिन शानदार है; आपकी डाइट और कड़ी मेहनत का फल नेशनल लेवल सलेक्शन में आपकी दावेदारी को और मजबूत करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी पुरानी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. शिक्षकों और बड़ों का मार्गदर्शन आपके करियर की दिशा बदल देगा. अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सुख और समृद्धि का संचार होगा. चन्द्रमा की शुभ स्थिति के कारण आप अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए परिवार का नाम रोशन करेंगे. लव लाइफ में आज आपको कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है, जो आपके रिश्तों में ताजगी भर देगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और आप जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन राहत भरा है. पुरानी चल रही बीमारियों से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित योगाभ्यास और ध्यान आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेंगे.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक स्थिति आज काफी सुदृढ़ रहने वाली है. आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेशों से भी लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, लेकिन व्यापारिक निवेश भविष्य में बड़े मुनाफे का संकेत दे रहे हैं.

  •  लक्की कलर: व्हाइट (सफेद).
  •  लक्की नंबर: 2.
  •  अनलक्की नंबर: 7.
  •  आज का विशेष उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में मिश्री का दान करें. इससे आपके मानसिक सुकून और करियर में स्थिरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को मेष राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

11 अप्रैल 2026, शनिवार, मेष राशि के जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए शुभ है।

बिजनेस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यवसाय के लिए आज का दिन स्वर्णिम है। बिजनेसमैन को उम्मीद से अधिक आर्थिक लाभ होगा और विदेशी निवेश से व्यापार की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता की चर्चा होगी और आपकी मेहनत आपको प्रमोशन दिला सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे।

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पुरानी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है।

आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

सेहत के मामले में आज का दिन राहत भरा है। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आप शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

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