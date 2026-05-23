Aaj ka Mesh Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और चेतना के स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

ग्रहों की स्थिति को देखें तो आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और लक्ष्मी योग का विशेष त्रिकोणीय सहयोग मिल रहा है, जो आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने और सामाजिक जीवन में एक नई दिशा तय करने में मदद करेगा.

व्यापार और वर्कप्लेस: जल्दबाजी के फैसलों से क्यों बचें?

आज के दौर में जब हर काम की रफ्तार बहुत तेज है, ज्योतिषीय गणना बताती है कि आज मेष राशि के व्यापारियों को अपनी किसी भी डील या समझौते में "ठहराव और गहरे विश्लेषण" की जरूरत होगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके बिजनेस रोटेशन को प्रभावित कर सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि आज आपके ऑफिस स्टाफ और टीम मेंबर्स की सकारात्मक सोच (Positive Thinking) आपके लिए सबसे बड़ा संबल बनेगी. उनकी इसी ऊर्जा की बदौलत कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटक रहे या डिले हो रहे ऑर्डर्स आज समय पर पूरे हो सकेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी.

करियर और लीडरशिप: 'ध्रुव योग' और संवाद की शक्ति

आज का दिन उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जो सेल्स, मार्केटिंग या मैनेजमेंट की भूमिकाओं में हैं. ध्रुव और व्याघात योग के प्रभाव से आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद शैली) बेहद प्रभावशाली रहेगी. आप अपनी बात को केवल तर्कों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक उदाहरणों से सामने रखेंगे, जिससे आपके टारगेट और गोल्स आसानी से पूरे हो सकेंगे.

आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी महिला सहकर्मियों (Opposite Gender) के प्रति अधिक संवेदनशील और सहयोगी होना चाहिए. यदि आपके दफ्तर में कोई सहकर्मी किसी काम में उलझी है या मदद की उम्मीद लेकर आती है, तो एक सच्चे लीडर की तरह उनका मार्गदर्शन करें. टीम वर्क ही आज आपकी वास्तविक ताकत है.

पारिवारिक ताना-बाना: संतान सुख और नई जिम्मेदारियां

5वें भाव का चंद्रमा सीधे तौर पर हमारी व्यक्तिगत खुशियों और अगली पीढ़ी से जुड़ा होता है. आज आपको संतान की ओर से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके मन को भीतर से संतुष्ट करेगा. इसके अलावा, जो लोग सामाजिक या राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, वे आज केवल रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को गहराई से समझकर उनसे सीधे जुड़ेंगे. सप्ताहांत होने के कारण परिवार की कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए.

जब पूरा देश इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव जैसी स्थितियों से जूझ रहा है, तब मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह के अति-आत्मविश्वास से बचना होगा. सेहत का सीधा संबंध हमारे खानपान से है. इस वीकेंड पर बाहर के अत्यधिक तैलीय, मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह दूरी बनाएं. यह परहेज केवल एक सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि आज के ग्रहीय गोचर के अनुसार आपके पाचन तंत्र को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी है.

सकारात्मक रंग: ब्राउन (यह रंग आज आपको मानसिक स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा)

ब्राउन (यह रंग आज आपको मानसिक स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा) सहायक अंक: 8 (जो आपके प्रयासों में निरंतरता को दर्शाता है)

8 (जो आपके प्रयासों में निरंतरता को दर्शाता है) असंतुलन का अंक: 2 (आज भावुकता में आकर बड़े निर्णय लेने से बचें)

2 (आज भावुकता में आकर बड़े निर्णय लेने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करें. आज भद्रा और राहुकाल (सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक) के समय को टालकर पूर्व दिशा की ओर की गई यात्राएं आपके दृष्टिकोण को नया विस्तार देंगी.

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