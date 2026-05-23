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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal: क्या 5वें भाव का चंद्रमा दूर करेगा आपकी मानसिक उलझनें? मेष राशि वालों के लिए क्यों अहम है यह शनिवार

Aaj Ka Mesh Rashifal: क्या 5वें भाव का चंद्रमा दूर करेगा आपकी मानसिक उलझनें? मेष राशि वालों के लिए क्यों अहम है यह शनिवार

Aries Horoscope 23 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का शनिवार क्यों है बेहद खास? 5वें चंद्रमा से मिलेगा संतान सुख और ध्रुव योग चमकाएगा करियर, लेकिन सेहत पर रखें नजर. जानिए मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और चेतना के स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

ग्रहों की स्थिति को देखें तो आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और लक्ष्मी योग का विशेष त्रिकोणीय सहयोग मिल रहा है, जो आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने और सामाजिक जीवन में एक नई दिशा तय करने में मदद करेगा.

व्यापार और वर्कप्लेस: जल्दबाजी के फैसलों से क्यों बचें?

आज के दौर में जब हर काम की रफ्तार बहुत तेज है, ज्योतिषीय गणना बताती है कि आज मेष राशि के व्यापारियों को अपनी किसी भी डील या समझौते में "ठहराव और गहरे विश्लेषण" की जरूरत होगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके बिजनेस रोटेशन को प्रभावित कर सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि आज आपके ऑफिस स्टाफ और टीम मेंबर्स की सकारात्मक सोच (Positive Thinking) आपके लिए सबसे बड़ा संबल बनेगी. उनकी इसी ऊर्जा की बदौलत कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटक रहे या डिले हो रहे ऑर्डर्स आज समय पर पूरे हो सकेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी.

करियर और लीडरशिप: 'ध्रुव योग' और संवाद की शक्ति

आज का दिन उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जो सेल्स, मार्केटिंग या मैनेजमेंट की भूमिकाओं में हैं. ध्रुव और व्याघात योग के प्रभाव से आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद शैली) बेहद प्रभावशाली रहेगी. आप अपनी बात को केवल तर्कों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक उदाहरणों से सामने रखेंगे, जिससे आपके टारगेट और गोल्स आसानी से पूरे हो सकेंगे.

आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी महिला सहकर्मियों (Opposite Gender) के प्रति अधिक संवेदनशील और सहयोगी होना चाहिए. यदि आपके दफ्तर में कोई सहकर्मी किसी काम में उलझी है या मदद की उम्मीद लेकर आती है, तो एक सच्चे लीडर की तरह उनका मार्गदर्शन करें. टीम वर्क ही आज आपकी वास्तविक ताकत है.

पारिवारिक ताना-बाना: संतान सुख और नई जिम्मेदारियां

5वें भाव का चंद्रमा सीधे तौर पर हमारी व्यक्तिगत खुशियों और अगली पीढ़ी से जुड़ा होता है. आज आपको संतान की ओर से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके मन को भीतर से संतुष्ट करेगा. इसके अलावा, जो लोग सामाजिक या राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, वे आज केवल रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को गहराई से समझकर उनसे सीधे जुड़ेंगे. सप्ताहांत होने के कारण परिवार की कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए.

सेहत और जीवनशैली: मौसम के मिजाज को समझें

जब पूरा देश इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव जैसी स्थितियों से जूझ रहा है, तब मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह के अति-आत्मविश्वास से बचना होगा. सेहत का सीधा संबंध हमारे खानपान से है. इस वीकेंड पर बाहर के अत्यधिक तैलीय, मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह दूरी बनाएं. यह परहेज केवल एक सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि आज के ग्रहीय गोचर के अनुसार आपके पाचन तंत्र को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी है.

  • सकारात्मक रंग: ब्राउन (यह रंग आज आपको मानसिक स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा)
  • सहायक अंक: 8 (जो आपके प्रयासों में निरंतरता को दर्शाता है)
  • असंतुलन का अंक: 2 (आज भावुकता में आकर बड़े निर्णय लेने से बचें)
  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करें. आज भद्रा और राहुकाल (सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक) के समय को टालकर पूर्व दिशा की ओर की गई यात्राएं आपके दृष्टिकोण को नया विस्तार देंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:00 AM (IST)
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