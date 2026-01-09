Aries Rashifal 10 January 2026: मेष राशि को बड़ी बिजनेस डील और पारिवारिक खुशियों का योग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Rashifal 10 January 2026: मेष राशि को बड़ी बिजनेस डील और पारिवारिक खुशियों का योग

Aries Horoscope 10 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, जिससे स्वास्थ्य, ऋण, शत्रु और दिनचर्या से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. दिन की शुरुआत योजनाबद्ध तरीके से करें, तभी आप बेहतर परिणाम पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर विशेष ध्यान देना होगा. काम में इतना व्यस्त न हो जाएं कि खाना और आराम ही भूल जाएं. पेट से जुड़ी समस्या, एसिडिटी या थकान हो सकती है. पर्याप्त पानी पीएं और हल्का भोजन करें. योग और हल्की वॉक आपके लिए लाभकारी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

अतिगंड योग बनने से बिजनेस में बड़ा अवसर मिल सकता है. कोई बड़ी डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है. खासतौर पर पेस्टिसाइड और एग्रो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों को किसानों की बढ़ती मांग के कारण अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नई पार्टनरशिप या सप्लाई चैन मजबूत करने का सही समय है, लेकिन दस्तावेजों की पूरी जांच जरूर करें.

नौकरी और करियर राशिफल

मार्केटिंग से जुड़े लोगों को पुराने बनाए गए नेटवर्क का पूरा लाभ मिलेगा. आपके टारगेट आसानी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिल सकता है, जो करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा. करियर में उन्नति के संकेत साफ नजर आ रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्च और उधारी से बचें. यदि आपने पहले से कोई कर्ज लिया है, तो उसे चुकाने की ठोस योजना बनाएं. आज सही वित्तीय निर्णय भविष्य में बड़ी राहत देंगे.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताने और मौज-मस्ती का मौका मिलेगा. मळमास के कारण परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा. प्रतियोगी परीक्षा या किसी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है. आज की गई मेहनत आने वाले समय में सफलता दिलाएगी.

शुभ रंग – पिंक
शुभ अंक – 2
अशुभ अंक – 4

उपाय: आज सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे कर्ज, तनाव और बाधाओं में कमी आएगी.

FAQs

1. क्या आज नौकरी बदलने का ऑफर स्वीकार करना सही रहेगा?
हां, यदि ऑफर किसी प्रतिष्ठित या मल्टीनेशनल कंपनी से है तो यह आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है.

2. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें, जल्दबाजी से बचें.

3. स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
समय पर भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी बनाए रखना आज सबसे जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
