हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Love & Family Rashifal 2026: रिश्तों में आएगा तूफान या छाएगी खुशियों की बहार?

Mesh Love & Family Rashifal 2026: रिश्तों में आएगा तूफान या छाएगी खुशियों की बहार?

Aries Family and Love Horoscope 2026: साल 2026 में मेष राशि के पारिवारिक और प्रेम जीवन में कैसे रहेंगे हालात? रिश्तों में आएंगे उतार-चढ़ाव या बढ़ेगी मधुरता, जानिए पूरा भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Dec 2025 01:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Family 2026 Rashifal:: साल 2026 मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में मिला-जुला रहने वाला है. वर्ष की शुरुआत में घर-परिवार में सुख-शांति, सहयोग और मांगलिक कार्यों का योग बनेगा, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा.

मध्य वर्ष में घर की सजावट, वाहन या लग्जरी वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. इस दौरान रिश्तों में मधुरता रहेगी, लेकिन कभी-कभी मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना जरूरी होगा. वर्ष के अंतिम महीनों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

ग्रह स्थिति का प्रभाव:

  • 2 जून तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर घर-परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे.
  • 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति चौथे भाव में रहेंगे, जिससे कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं.
  • 31 अक्टूबर के बाद पंचम भाव में बृहस्पति पारिवारिक जीवन को स्थिरता देंगे.

वैवाहिक जीवन के लिए साल की पहली तिमाही अनुकूल, दूसरी और तीसरी तिमाही चुनौतीपूर्ण तथा अंतिम महीनों में फिर से संतुलन और मधुरता लौटने के योग बनेंगे.

Mesh Love Rashifal 2026: साल 2026 प्रेम जीवन के लिए जोश, आकर्षण और बदलावों से भरा रहेगा. वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक रोमांस चरम पर रहेगा. आप अपने प्रिय के साथ अधिक समय बिताएंगे और रिश्ते में गहराई बढ़ेगी.

साल के मध्य में शनि के प्रभाव से रिश्तों में गंभीरता आएगी. कुछ लोगों की मुलाकात किसी विदेशी या अलग संस्कृति के व्यक्ति से हो सकती है. इस समय आप रिश्ते को लेकर जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करेंगे.

शादीशुदा जातकों के लिए: साल के पहले छह महीने प्रेम, समर्पण और आपसी समझ से भरपूर रहेंगे. दूसरे भाग में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन संवाद से रिश्ते फिर मजबूत होंगे.

साल के अंत में प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी. यदि आप विवाह का विचार कर रहे हैं, तो अक्टूबर के बाद समय अनुकूल रहेगा.

ज्योतिष उपाय: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि हनुमान जी की आराधना करें.  हनुमान चालीसा का पाठ करें.  सुंदरकांड का पाठ करें.  प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें.  हर मंगलवार मसूर दाल, लाल रंग के वस्त्र, धन, गुड़, मूंगफली, काले तिल, चमडे़ के जूते-चप्पल आदि चीजों का दान करें. श्रीराम के नामों का मंत्र जप करें.

FAQs 

Q1. क्या 2026 में मेष राशि का पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?
साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, मध्य में कुछ उतार-चढ़ाव आएंगे, लेकिन साल के अंत में फिर से स्थिरता और सुख मिलेगा.

Q2. क्या 2026 प्रेम विवाह के लिए अनुकूल है?
अक्टूबर के बाद का समय प्रेम विवाह या रिश्ते को पक्की दिशा देने के लिए अनुकूल रहेगा.

Q3. क्या वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना है?
साल के मध्य भाग में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन बातचीत और समझदारी से रिश्ता मजबूत बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 01:59 AM (IST)
Tags :
Aries YEAR 2026 Aries Family And Love Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल- वीडियो वायरल
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget