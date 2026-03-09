हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 9 March 2026: मीन राशि व्यापार में बढ़ेगी आय, रिश्तों में मिलेगा सुकून

Aaj Ka Meen Rashial 9 March 2026: मीन राशि व्यापार में बढ़ेगी आय, रिश्तों में मिलेगा सुकून

Pisces Horoscope 9 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Mar 2026 08:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Rashifal 9 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य और योजनाओं से जुड़े मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कुछ शुभ कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल बन सकती हैं.

बिजनेस और फाइनेंस के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है. व्यापारियों के लिए आज अपने सीआरएम सिस्टम को लागू करने या अपग्रेड करने का अच्छा समय है. ग्राहक डेटा को व्यवस्थित करने, लीड ट्रैकिंग और फॉलो-अप सिस्टम को बेहतर बनाने से भविष्य में बिक्री बढ़ सकती है. व्याघात और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में भी मुनाफा बढ़ाने के लिए दोनों पार्टनर्स को मिलकर स्मार्ट तरीके से काम करना होगा.

करियर और जॉब के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग इंटर्नशिप या काम में शोषण महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सही अवसर तलाशने का प्रयास करना चाहिए. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहने की जरूरत है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए दिन उम्मीद जगाने वाला रहेगा. छात्र अपने करियर को लेकर नई दिशा में सोच सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

सेहत के मामले में मौसम बदलने के कारण सांस से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंड-गर्म से बचाव करें.

लक्की रंग: गोल्डन
लक्की नंबर: 4
अनलक्की नंबर: 1

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें, साथ ही “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या आज मीन राशि के लिए व्यापार में लाभ होगा?
हाँ, व्यापार में आय बढ़ने के संकेत हैं और नई रणनीतियों से लाभ मिलने की संभावना है.

2. मीन राशि वालों के लिए नौकरी में क्या बदलाव हो सकते हैं?
नौकरी में सकारात्मक बदलाव या कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

3. मीन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों के लिए करियर में नई दिशा मिलने और आगे बढ़ने के अवसर बनने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Mar 2026 02:29 AM (IST)
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
