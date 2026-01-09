हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pisces Rashifal 9 January 2026: मीन राशि को पार्टनरशिप से लाभ, करियर में तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा

Pisces Rashifal 9 January 2026: मीन राशि को पार्टनरशिप से लाभ, करियर में तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा

Pisces Horoscope 9 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, इसलिए साझेदारी, रिश्ते और सहयोग से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए दिन खासतौर पर अनुकूल है. पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले उनसे चर्चा जरूर करें.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें. थोड़ी देर टहलना, ध्यान या हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन आज अच्छा लाभ कमा सकते हैं. पार्टनरशिप में किए गए प्रयास रंग लाएंगे और पुराने क्लाइंट्स से भी फायदा मिल सकता है. यदि आप बिजनेस एक्सपेंड करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे 14 जनवरी के बाद लागू करना अधिक फायदेमंद रहेगा. अभी रणनीति बनाने और मार्केट स्टडी पर फोकस करें.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सहयोगियों और मित्रों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होगा. आपकी कार्यशैली में निरंतर सुधार और अभ्यास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मेहनत साफ दिखाई देगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर और संतोषजनक रहेगी. बिजनेस से आय बढ़ने के योग हैं, लेकिन बड़े खर्च या निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. समझदारी से किया गया खर्च आपको भविष्य में सुरक्षित रखेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में लॉयल्टी बहुत जरूरी है. ईमानदारी और भरोसे से रिश्ता मजबूत होगा. परिवार में कुछ छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ वे खुद ही सुलझ जाएंगी. संयम और बातचीत से माहौल बेहतर बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स अपने विचार, आइडिया और स्किल के दम पर अपने क्षेत्र में पहचान बनाने में सफल होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोजेक्ट्स में आपकी प्रतिभा सबको प्रभावित कर सकती है.

सामाजिक जीवन और यात्रा

शोभन योग के कारण सामाजिक स्तर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. लोग आपकी बातों और काम की सराहना करेंगे. अचानक ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

शुभ रंग: स्काई ब्लू
शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6
उपाय: आज विष्णु जी का ध्यान करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 11 बार जाप करें. इससे साझेदारी और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

FAQs

1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में नया सौदा करना ठीक रहेगा?
हां, छोटे और नियमित सौदे फायदेमंद रहेंगे, लेकिन बड़े विस्तार के लिए 14 जनवरी के बाद का इंतजार करें.

2. क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?
हां, आपकी मेहनत और कार्यशैली से सीनियर्स प्रभावित होंगे, जिससे आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें?
ईमानदारी, विश्वास और खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मजबूती आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026
और पढ़ें
