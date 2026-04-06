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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 6 April 2026: मीन राशि सरकारी कार्यों में बढ़ेगी साख, करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Meen Rashifal 6 April 2026: मीन राशि सरकारी कार्यों में बढ़ेगी साख, करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता

Pisces Horoscope 6 April 2026: आज मीन राशि के लिए रिश्तों में मजबूती, बिजनेस में लाभ और करियर में सफलता का दिन है, जहां आपकी समझदारी और संतुलन आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:38 AM (IST)
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Meen Rashifal 6 April 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से नौवें भाव में स्थित हैं, जिससे भाग्य, सामाजिक गतिविधियों और नए अवसरों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. आप आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से संपर्क आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कई क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज घुटनों के दर्द में राहत मिलने की संभावना है, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस करेंगे. सुबह की हल्की धूप में बैठना आपके लिए लाभकारी रहेगा. नियमित हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ेगा. जो लोग लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान थे, उन्हें आज कुछ राहत महसूस हो सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन प्रगति और लाभ देने वाला साबित हो सकता है. पुरानी मशीनों को बदलकर नई तकनीक में निवेश करना आपके टर्नओवर को बढ़ा सकता है. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बाहरी परिस्थितियों जैसे वॉर या टैरिफ का प्रभाव कम पड़ेगा और आपकी लागत कुशलता आपको मार्केट में आगे बनाए रखेगी. सरकारी प्रोजेक्ट्स में आपकी कंपनी को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, जिससे आपकी साख और प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. ऑफिस में आपके द्वारा बनाए गए कार्य मानकों को पूरी कंपनी के लिए अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज चयन या सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
आज परिवार के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण सभी का दिल जीत सकता है. रिश्तों में गहराई और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रतियोगिता में अवार्ड मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 8

उपाय:
ऑफिस या कार्यस्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाएं. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उन्नति के रास्ते खुलते हैं.

FAQs 

Q1. क्या मीन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, नई तकनीक में निवेश करने से टर्नओवर बढ़ने और लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q2. क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है?
हाँ, आज चयन या सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है.

Q3. मीन राशि वालों के स्वास्थ्य पर आज क्या प्रभाव रहेगा?
आज घुटनों के दर्द में राहत मिलने और शरीर में ऊर्जा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 04:01 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal
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