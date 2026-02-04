Meen Rashifal 4 February 2026 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन राहत और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. चंद्रमा के छठे भाव (6th House) में होने से पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा और कोर्ट-कचहरी या शत्रुओं से जुड़े मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा.

आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. आपके लिए अतिगंड और पराक्रम योग का साथ बना हुआ है. चंद्रमा छठे भाव में केतु के साथ होने से मानसिक उलझन तो हो सकती है, लेकिन शारीरिक कष्टों में कमी आएगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. यात्रा के लिए उत्तर दिशा की सलाह दी जाती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही पुरानी गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिलने के योग हैं. हालांकि, दिन के दूसरे भाग में हल्का शरीर दर्द (Body Ache) या थकान महसूस हो सकती है. इसे नजरअंदाज न करें और पर्याप्त विश्राम लें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में आज शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ चुनौतियां या समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें सुलझा लेंगे. चेतावनी: आज फैसले लेने में देरी न करें. यदि आप बहुत अधिक सोच-विचार (Overthinking) करेंगे, तो कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल सकता है. आर्थिक रूप से आप दूसरों की मदद के लिए उदारता से पैसा खर्च करेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगतिशील है. वर्कप्लेस पर अचानक सकारात्मक बदलाव होंगे जो आपके करियर को नई दिशा देंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको ऑफर लेटर या मेल मिल सकता है. जो छात्र प्रतियोगिता के जरिए नौकरी पाना चाहते हैं, उन्हें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए; सफलता अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा. भाई-चारे और एकता की भावना मजबूत होगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन रोमांटिक है, आप और आपके साथी के बीच आकर्षण और तालमेल बढ़ेगा. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए आज का दिन परोपकार का है; किसी जरूरतमंद को भोजन दान करना आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

गोल्डन (Golden) भाग्यशाली अंक: 8 (अशुभ अंक 2 से बचें)

8 (अशुभ अंक 2 से बचें) आज का उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं. गाय को गुड़ और चना खिलाना भी शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. मीन राशि के लिए चंद्रमा का छठे भाव में होना कैसा है?

यह शत्रुओं पर विजय और रोगों से मुक्ति का संकेत है. हालांकि, यह कर्ज के लेनदेन में सावधानी बरतने का भी समय होता है.

2. बिज़नेस में 'निर्णय लेने की देरी' से कैसे बचें?

आज सुबह के 'लाभ-अमृत' चौघड़िया में ही महत्वपूर्ण फाइलें निपटा लें. इंट्यूशन (अंतरात्मा की आवाज) पर भरोसा करें और अवसरों को तुरंत लपकें.

3. क्या आज किया गया दान भाग्य बदल सकता है?

हाँ, छठे भाव का चंद्रमा सेवा भाव का प्रतीक है. आज किया गया अन्न दान आपके आने वाले समय की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.