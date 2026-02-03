हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 3 February 2026: मीन राशि प्रॉपर्टी डील में मिल सकती है बड़ी कामयाबी, विदेश जाने के सुअवसर आएंगे सामने

Pisces Horoscope 3 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मीन राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 04:30 AM (IST)
Meen Rashifal 3 February 2026 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कल्पनाशीलता और शांति की तलाश का है. गुरु (बृहस्पति) का शुभ प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपका मन बार-बार पुरानी बातों की ओर जा सकता है. आज आप किसी धार्मिक यात्रा या चैरिटी के कार्यों में रुचि दिखा सकते हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी आंखों और नींद का ध्यान रखना होगा. देर रात तक स्क्रीन (मोबाइल/लैपटॉप) का उपयोग करने से आंखों में जलन या सिरदर्द हो सकता है. पानी का सेवन अधिक करें और पैरों की मालिश करें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और प्राणायाम सर्वोत्तम रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित है. व्यापार में विदेशी संपर्कों या लंबी दूरी के व्यापार से लाभ होने के योग हैं. निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, विशेषकर यदि आप लंबी अवधि (Long-term) के लिए निवेश कर रहे हैं. हालांकि, किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें, क्योंकि वह पैसा अटक सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता (Creativity) की प्रशंसा होगी. आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा करेंगे. जो लोग कला, लेखन, डिजाइनिंग या परामर्श (Consultancy) के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. ऑफिस में राजनीति से दूर रहें और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी. रिसर्च या पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन कोई बड़ी खबर ला सकता है. कला और साहित्य के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज आप काफी भावुक रहेंगे; अपने पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. जीवनसाथी का सहयोग आपको मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद करेगा.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow) या केसरिया
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं. गाय को गुड़ और चना खिलाना आपके भाग्य को प्रबल करेगा.

(FAQs)

1. मीन राशि वालों को आज किन बातों से सावधान रहना चाहिए?
     आज आपको अत्यधिक भावुकता में आकर बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. भावनाओं के बजाय तर्क का सहारा लें, विशेषकर पैसों के मामले में.

2. क्या आज कोई नया काम शुरू करना शुभ है?
     हां, ग्रहों की स्थिति अनुकूल है. यदि आप कोई रचनात्मक या शिक्षा से जुड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह का समय श्रेष्ठ है.

3. रिश्तों में मधुरता के लिए क्या करें?
     आज अपने करीबी लोगों के प्रति उदार रहें. किसी की छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना आपके रिश्तों को और मजबूत बना देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 03 Feb 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
Embed widget