Aaj ka Meen Rashifal 27 February 2026: मीन राशि बजट का रखें खास ख्याल, दूसरों के विवाद में पड़ने से बचें

Pisces Horoscope 27 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Feb 2026 03:24 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 27 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे घर-परिवार और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. घर की किसी महिला सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आज जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

परिवार की महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. स्वयं भी मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस कर सकते हैं. वाहन सावधानी से चलाएं, गति नियंत्रित रखें. छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है.

बिजनेस और वित्त राशिफल

वेयरहाउस या ऑफिस के किराए में वृद्धि की सूचना मिल सकती है, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित होगा. बजट को दोबारा व्यवस्थित करें और यूटिलिटी बिल्स कम करने के उपाय खोजें. फिलहाल कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें. किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके लाभ-हानि पर गंभीरता से विचार करें. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है, धोखे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

जॉब और करियर राशिफल

ऑफिस में माइक्रोमैनेजमेंट के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है. मैनेजर के अत्यधिक हस्तक्षेप से असहजता रहेगी, लेकिन धैर्य और प्रोफेशनल रवैया अपनाएं. आपकी मेहनत का तुरंत परिणाम न मिले, फिर भी निरंतर प्रयास जारी रखें. समय के साथ विश्वास बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल

पड़ोसियों या रिश्तेदारों से विवाद में न पड़ें. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें. घर के वातावरण को शांत रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और विद्यार्थियों को गलत संगत से बचना होगा. ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. अनुशासन ही सफलता की कुंजी रहेगा.

लकी नंबर 9
अनलकी नंबर 3
लकी कलर ब्राउन

उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और आंवले का दान करें. घर में शांति के लिए विष्णु मंत्र का जाप करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 February 2026: वृश्चिक राशि गुस्से पर रखें काबू, काम में रुकावटें आने पर भी धैर्य न खोएं

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज आर्थिक दबाव बढ़ेगा?
हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने से बजट पर दबाव आ सकता है, सावधानी रखें.

प्रश्न 2: ऑफिस में तनाव कैसे संभालें?
धैर्य रखें, प्रोफेशनल व्यवहार अपनाएं और गुणवत्ता पर ध्यान दें.

प्रश्न 3: विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?
गलत संगत से बचें और लक्ष्य पर एकाग्रता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 03:24 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
और पढ़ें
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget