स्वास्थ्य राशिफल

सेहत में गिरावट के संकेत हैं. अचानक थकान, पेट से जुड़ी समस्या या हल्का बुखार परेशान कर सकता है. मौसम परिवर्तन से बचाव रखें और खानपान में लापरवाही न करें. नियमित दवा और आराम को प्राथमिकता दें.

बिजनेस और वित्त राशिफल

व्यापारियों को सप्लायर की ओर से परेशानी आ सकती है. मटेरियल समय पर न मिलने से प्रोडक्शन रुक सकता है. बैकअप वेंडर तैयार रखें और पहले से कन्फर्मेशन लेना बेहतर रहेगा. मनचाहे तरीके से काम न होने से निराशा हो सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में फेवरिटिज्म या बायस्ड व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. प्रमोशन या सराहना किसी और को मिलने से मन खिन्न हो सकता है. किसी सहकर्मी से झड़प की संभावना है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. धैर्य रखें, समय आपके पक्ष में आएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल

वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है. जीवनसाथी पर क्रोध करने से बचें और संवाद बनाए रखें. पारिवारिक वातावरण को शांत रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स को पार्ट-टाइम जॉब और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है. यदि परीक्षा नजदीक है तो पढ़ाई को प्राथमिकता दें. समय प्रबंधन आज सफलता की कुंजी रहेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर 8

अनलकी नंबर 2

लकी कलर ग्रीन

उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करें और आंवले का दान करें. शिव मंदिर में जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी.

Aaj ka Mithun Rashifal 27 February 2026: मिथुन राशि खुशखबरी! नौकरी में प्रमोशन के योग, बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज करियर में बाधा आ सकती है?

हाँ, अष्टम भाव में चन्द्रमा होने से कार्यक्षेत्र में तनाव और असंतोष की स्थिति बन सकती है.

प्रश्न 2: व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

सप्लायर और स्टॉक की पुष्टि पहले से करें तथा बैकअप योजना तैयार रखें.

प्रश्न 3: सेहत को लेकर क्या सतर्कता जरूरी है?

मौसमी बीमारियों से बचें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त आराम करें.