हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन राशिफल 25 फरवरी 2026: आज किस्मत चमकेगी? करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और रिश्तों पर बड़ा असर!

मीन राशिफल 25 फरवरी 2026: आज किस्मत चमकेगी? करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और रिश्तों पर बड़ा असर!

Pisces Horoscope 25 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Feb 2026 05:00 AM (IST)
Meen Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में हैं, जिससे हिम्मत, प्रयास और छोटे कामों से बड़े नतीजे मिलने के संकेत हैं. रिश्तेदारों की मदद करना या उनके साथ संवाद बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खुद को अकेला न समझें नेटवर्क ही ताकत है.

Shukra Gochar February 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

करियर और जॉब राशिफल:
ऑफिस में पुरानी गलती को लेकर सवाल उठ सकते हैं. बचाव में बहाने बनाने की बजाय साफ और ईमानदार जवाब दें. सच स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल एटीट्यूड है. टेक्निकल समस्या आए तो अपनी अलग सोच से समाधान निकालने की कोशिश करें यही आपको टीम में अलग पहचान देगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
बिजनेस में अपनी क्षमता पर भरोसा रखें. लंबे समय से जिस लक्ष्य को टाल रहे थे, अब उस पर ठोस कदम उठाने का समय है. लोकल मार्केट में आज अच्छी सेल और ग्राहक बढ़ने के संकेत हैं. स्पेशल ऑफर या स्मार्ट प्रमोशन करेंगे तो फायदा दोगुना हो सकता है. मौका मिले तो तुरंत एक्ट करें, बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता.

स्वास्थ्य राशिफल:
कमर दर्द और जकड़न परेशान कर सकती है. बैठने की पोजीशन सुधारें, स्ट्रेचिंग करें और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहें. शरीर को नजरअंदाज करेंगे तो समस्या बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी. सबकी राय एक जैसी नहीं होगी, लेकिन धैर्य से काम लें. पॉजिटिव सोच रिश्तों को मजबूत बनाएगी.

शिक्षा और प्रतियोगिता राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को बढ़ती प्रतिस्पर्धा के हिसाब से तैयारी तेज करनी होगी. हल्की मेहनत से काम नहीं चलेगा. फोकस और लगातार अभ्यास ही आगे बढ़ने का रास्ता है.

लकी नंबर: 7
लकी कलर: ग्रीन
उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें, इससे मानसिक स्पष्टता और अवसर बढ़ेंगे.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?
हाँ, लोकल मार्केट में सेल बढ़ने के संकेत हैं.

2. क्या ऑफिस में परेशानी आएगी?
पुरानी गलती पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से मामला संभल जाएगा.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
कमर और मांसपेशियों का ध्यान रखें, नियमित स्ट्रेचिंग जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Feb 2026 05:00 AM (IST)
Embed widget