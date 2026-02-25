मीन राशिफल 25 फरवरी 2026: आज किस्मत चमकेगी? करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और रिश्तों पर बड़ा असर!

Meen Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में हैं, जिससे हिम्मत, प्रयास और छोटे कामों से बड़े नतीजे मिलने के संकेत हैं. रिश्तेदारों की मदद करना या उनके साथ संवाद बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खुद को अकेला न समझें नेटवर्क ही ताकत है.

करियर और जॉब राशिफल:

ऑफिस में पुरानी गलती को लेकर सवाल उठ सकते हैं. बचाव में बहाने बनाने की बजाय साफ और ईमानदार जवाब दें. सच स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल एटीट्यूड है. टेक्निकल समस्या आए तो अपनी अलग सोच से समाधान निकालने की कोशिश करें यही आपको टीम में अलग पहचान देगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

बिजनेस में अपनी क्षमता पर भरोसा रखें. लंबे समय से जिस लक्ष्य को टाल रहे थे, अब उस पर ठोस कदम उठाने का समय है. लोकल मार्केट में आज अच्छी सेल और ग्राहक बढ़ने के संकेत हैं. स्पेशल ऑफर या स्मार्ट प्रमोशन करेंगे तो फायदा दोगुना हो सकता है. मौका मिले तो तुरंत एक्ट करें, बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता.

स्वास्थ्य राशिफल:

कमर दर्द और जकड़न परेशान कर सकती है. बैठने की पोजीशन सुधारें, स्ट्रेचिंग करें और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहें. शरीर को नजरअंदाज करेंगे तो समस्या बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी. सबकी राय एक जैसी नहीं होगी, लेकिन धैर्य से काम लें. पॉजिटिव सोच रिश्तों को मजबूत बनाएगी.

शिक्षा और प्रतियोगिता राशिफल:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को बढ़ती प्रतिस्पर्धा के हिसाब से तैयारी तेज करनी होगी. हल्की मेहनत से काम नहीं चलेगा. फोकस और लगातार अभ्यास ही आगे बढ़ने का रास्ता है.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ग्रीन

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें, इससे मानसिक स्पष्टता और अवसर बढ़ेंगे.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?

हाँ, लोकल मार्केट में सेल बढ़ने के संकेत हैं.

2. क्या ऑफिस में परेशानी आएगी?

पुरानी गलती पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से मामला संभल जाएगा.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

कमर और मांसपेशियों का ध्यान रखें, नियमित स्ट्रेचिंग जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.