Meen Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव (2nd House) में स्थित है, जो धन और वाणी का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आपको अपने नैतिक मूल्यों (Values) पर अडिग रहने की प्रेरणा देगी.

व्यापार (Business): बिजनेसमैन के लिए आज धन लाभ के प्रबल आसार हैं. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपको बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं. यदि आप ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में आपका प्रोडक्ट मार्केट पर राज कर सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो दोनों पार्टनर्स के लिए खुशी लेकर आएगा. बस डिलीवरी की समय सीमा (Timeline) का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी (Job): वर्कस्पेस पर आज का दिन शानदार रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच समय का पता ही नहीं चलेगा. टीम मीटिंग में बॉस सबके सामने आपके काम की प्रशंसा करेंगे, जिससे सहकर्मियों (Colleagues) के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा. यह सार्वजनिक पहचान आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगी.

शिक्षा और प्रतिभा (Students, Artists & Sports): विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी आज पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. आपकी एकाग्रता आपको सफलता के करीब ले जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family): परिवार में आपके सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे और सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है. हालांकि, दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखना ही आपके हित में होगा; व्यर्थ की बहस से बचें.

स्वास्थ्य (Health): मानसिक रूप से आप उत्साही महसूस करेंगे, लेकिन काम के बोझ के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. उचित विश्राम भी जरूरी है.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गुलाबी (Pink)

भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 3

अशुभ अंक (Unlucky Number): 5

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. आज व्यापार में सफलता का मूल मंत्र क्या है? आज के लिए आपका मूल मंत्र 'क्वालिटी और टाइमिंग' है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग आपके ब्रांड को नई पहचान दिला सकता है.

2. करियर में मिल रही प्रशंसा का लाभ कैसे उठाएं? आज मिली तारीफ को अपनी जिम्मेदारी समझें और टीम के साथ विनम्र बने रहें. यह व्यवहार भविष्य में प्रमोशन के रास्ते खोलेगा.

3. पारिवारिक शांति के लिए क्या सावधानी बरतें? द्वितीय भाव का चंद्रमा वाणी को प्रभावशाली बनाता है, लेकिन जीवनसाथी के साथ बातचीत में नरम रहें. शांत रहना ही आज के दिन का सबसे बड़ा समाधान है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.