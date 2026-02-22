हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Meen Rashifal 22 February 2026: मीन राशि ऑनलाइन मार्केटिंग से चमकेगा आपका प्रोडक्ट, दफ्तर में बॉस करेंगे काम की तारीफ

Pisces Horoscope 22 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव (2nd House) में स्थित है, जो धन और वाणी का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आपको अपने नैतिक मूल्यों (Values) पर अडिग रहने की प्रेरणा देगी.

व्यापार (Business): बिजनेसमैन के लिए आज धन लाभ के प्रबल आसार हैं. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपको बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं. यदि आप ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में आपका प्रोडक्ट मार्केट पर राज कर सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो दोनों पार्टनर्स के लिए खुशी लेकर आएगा. बस डिलीवरी की समय सीमा (Timeline) का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी (Job): वर्कस्पेस पर आज का दिन शानदार रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच समय का पता ही नहीं चलेगा. टीम मीटिंग में बॉस सबके सामने आपके काम की प्रशंसा करेंगे, जिससे सहकर्मियों (Colleagues) के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा. यह सार्वजनिक पहचान आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगी.

शिक्षा और प्रतिभा (Students, Artists & Sports): विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी आज पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. आपकी एकाग्रता आपको सफलता के करीब ले जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family): परिवार में आपके सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे और सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है. हालांकि, दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखना ही आपके हित में होगा; व्यर्थ की बहस से बचें.

स्वास्थ्य (Health): मानसिक रूप से आप उत्साही महसूस करेंगे, लेकिन काम के बोझ के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. उचित विश्राम भी जरूरी है.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गुलाबी (Pink)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 3
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 5
  • आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा.

 (FAQs)

1. आज व्यापार में सफलता का मूल मंत्र क्या है? आज के लिए आपका मूल मंत्र 'क्वालिटी और टाइमिंग' है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग आपके ब्रांड को नई पहचान दिला सकता है.

2. करियर में मिल रही प्रशंसा का लाभ कैसे उठाएं? आज मिली तारीफ को अपनी जिम्मेदारी समझें और टीम के साथ विनम्र बने रहें. यह व्यवहार भविष्य में प्रमोशन के रास्ते खोलेगा.

3. पारिवारिक शांति के लिए क्या सावधानी बरतें? द्वितीय भाव का चंद्रमा वाणी को प्रभावशाली बनाता है, लेकिन जीवनसाथी के साथ बातचीत में नरम रहें. शांत रहना ही आज के दिन का सबसे बड़ा समाधान है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Feb 2026 05:00 AM (IST)
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
