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मीन राशि के लिए आज चुनौती भरा दिन, क्या पारिवारिक तनाव और बिजनेस रुकावटें बिगाड़ेंगी प्लानिंग?

Pisces Horoscope: आज मीन राशि वालों के लिए दिन तनाव और रुकावटों से भरा रहने वाला है? चंद्रमा 4वें भाव में है, जिससे परिवार, काम और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. ॉ

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 04:50 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 4वें भाव में गोचर आपके पारिवारिक जीवन, मानसिक शांति और घरेलू माहौल को प्रभावित कर सकता है. आज का दिन भावनात्मक दबाव और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, तो छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगेंगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. किसी बड़े बिजनेसमैन के हस्तक्षेप से आपका चल रहा प्रोजेक्ट रुक सकता है, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. दक्षिण दिशा की ओर की गई बिजनेस ट्रिप या डील आज नुकसानदेह साबित हो सकती है.

स्टाफ और वेंडर्स के बीच कानूनी विवाद आपकी मानसिक शांति बिगाड़ सकते हैं. आज कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना भारी गलती साबित हो सकता है सीधी बात, आज सेफ रहना ही समझदारी है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन दबाव भरा रहेगा. सीनियर्स आपकी छोटी गलतियों को भी बड़ा बनाकर पेश कर सकते हैं, जिससे मेहनत के बावजूद सराहना नहीं मिलेगी. ओवरटाइम करने के बाद भी रिजल्ट उम्मीद से कम मिल सकता है.

विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कम्युनिकेशन गैप के कारण डील कैंसिल होने का खतरा है. आज आपको इमोशनल नहीं, बल्कि प्रोफेशनल होकर काम करना होगा वरना नुकसान तय है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा. एकाग्रता की कमी और मानसिक दबाव पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को आज मेहनत ज्यादा करनी होगी लेकिन रिजल्ट धीमा मिल सकता है. यहां साफ नियम है आज का दिन तेजी से आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि टिके रहने का है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. संतान की जिद या गलत संगति के कारण सामाजिक रूप से असहज स्थिति बन सकती है. घर का माहौल भारी रह सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति प्रभावित होगी. आज रिश्तों में धैर्य और समझ सबसे जरूरी है, वरना छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. अत्यधिक भागदौड़ और ऑफिस स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन या तेज सिरदर्द परेशान कर सकता है. आराम की कमी समस्या को और बढ़ा सकती है. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना आज भारी पड़ सकता है.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और गरीबों को हरी सब्जियां दान करें, इससे मानसिक शांति और बाधाओं में कमी आएगी.

FAQs

1. क्या आज मीन राशि वालों के लिए बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
हां, रुकावटों और गलत दिशा में की गई डील से नुकसान की संभावना है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

2. क्या आज करियर में दबाव रहेगा?
हां, सीनियर्स और कम्युनिकेशन गैप की वजह से तनाव बढ़ सकता है.

3. क्या आज स्वास्थ्य प्रभावित होगा?
हां, स्ट्रेस और भागदौड़ के कारण सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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