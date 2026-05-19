Aaj ka Meen Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. आज किसी भी नए एग्रीमेंट (समझौते) पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें, वरना धोखा होने के प्रबल योग बने हुए हैं. मार्केट की भारी उठापटक और आर्थिक मंदी का सीधा असर आपके छोटे निवेशों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है. इस आर्थिक संकट को टालने और धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आज आपको विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए: “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये दूरये स्वाहा।”

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में आज आपको जूनियर और सीनियर दोनों के साथ तालमेल बिठाने में भारी दिक्कत आएगी और किसी पुरानी बात पर तीखा विवाद होने की पूरी आशंका है. इंटरनेशनल क्लाइंट्स (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों) के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें, अन्यथा जरा सी गलतफहमी के कारण बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है. इसके अलावा, ग्रह गोचर विपरीत होने से आज अचानक सर्वर डाउन होने या महत्वपूर्ण डेटा लॉस (डेटा गायब) जैसी तकनीकी समस्याओं का सामना एंप्लॉयड पर्सन को करना पड़ सकता है, इसलिए अपने काम का बैकअप जरूर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ी सावधानी बरतने का है. आज आपको खेल के मैदान (ग्राउंड) पर अत्यधिक आक्रामकता से बचना होगा. अचानक लगी कोई गंभीर चोट आपके खेल करियर को कुछ समय के लिए रोक सकती है, इसलिए अभ्यास के दौरान पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें और एकाग्रता बनाए रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर के वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल करने का है. प्रॉपर्टी के विवादों के कारण घर का माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है. इस समय अपनी वाणी को मधुर रखें और परिवार के बीच चल रही गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान हावी रह सकती है. कार्यक्षेत्र के विवाद और आर्थिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी. इसके साथ ही आज आपको घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से भागदौड़ हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आ रही पारिवारिक और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए आज के दिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करें.

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