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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 19 May 2026: मीन राशि चौथे चंद्रमा से बढ़ सकता है प्रॉपर्टी का विवाद, मंदी के असर से छोटे निवेशों में बरतें बड़ी सावधानी

Aaj ka Meen Rashifal 19 May 2026: मीन राशि चौथे चंद्रमा से बढ़ सकता है प्रॉपर्टी का विवाद, मंदी के असर से छोटे निवेशों में बरतें बड़ी सावधानी

Pisces Horoscope 19 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 19 May 2026 04:20 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. आज किसी भी नए एग्रीमेंट (समझौते) पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें, वरना धोखा होने के प्रबल योग बने हुए हैं. मार्केट की भारी उठापटक और आर्थिक मंदी का सीधा असर आपके छोटे निवेशों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है. इस आर्थिक संकट को टालने और धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आज आपको विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए: “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये दूरये स्वाहा।”

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में आज आपको जूनियर और सीनियर दोनों के साथ तालमेल बिठाने में भारी दिक्कत आएगी और किसी पुरानी बात पर तीखा विवाद होने की पूरी आशंका है. इंटरनेशनल क्लाइंट्स (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों) के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें, अन्यथा जरा सी गलतफहमी के कारण बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है. इसके अलावा, ग्रह गोचर विपरीत होने से आज अचानक सर्वर डाउन होने या महत्वपूर्ण डेटा लॉस (डेटा गायब) जैसी तकनीकी समस्याओं का सामना एंप्लॉयड पर्सन को करना पड़ सकता है, इसलिए अपने काम का बैकअप जरूर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ी सावधानी बरतने का है. आज आपको खेल के मैदान (ग्राउंड) पर अत्यधिक आक्रामकता से बचना होगा. अचानक लगी कोई गंभीर चोट आपके खेल करियर को कुछ समय के लिए रोक सकती है, इसलिए अभ्यास के दौरान पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें और एकाग्रता बनाए रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर के वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल करने का है. प्रॉपर्टी के विवादों के कारण घर का माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है. इस समय अपनी वाणी को मधुर रखें और परिवार के बीच चल रही गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान हावी रह सकती है. कार्यक्षेत्र के विवाद और आर्थिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी. इसके साथ ही आज आपको घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से भागदौड़ हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आ रही पारिवारिक और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए आज के दिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 May 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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