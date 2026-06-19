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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 19 June 2026: मीन राशि हर्षण योग से व्यापारियों को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, बड़ी डील फाइनल होने से बढ़ेगा मुनाफा

Aaj ka Meen Rashifal 19 June 2026: मीन राशि हर्षण योग से व्यापारियों को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, बड़ी डील फाइनल होने से बढ़ेगा मुनाफा

Pisces Horoscope 19 June 2026: हर्षण योग से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, क्या शुक्रवार को कंपनी का कोई इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा करने में मिलेगा सीनियर्स और बॉस का पूरा सहयोग? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा.  वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे.  शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बड़े समझौतों से भरने और आर्थिक लाभ कमाने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग का महाशुभ निर्माण होने से, बिजनेस में आपको बाजार से कोई बहुत बड़ा 'आर्थिक लाभ' (Financial Benefit) अचानक मिल सकता है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपनी प्राप्त इस संचित पूंजी को बहुत ही उचित व व्यावहारिक तरीके से भविष्य के लिए सुरक्षित करें, यह निवेश आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेहतर और समृद्धि दायक परिणाम लेकर आएगा. 

ग्रह गोचर आपके पूरी तरह अनुकूल होने से आज बिजनेसमैन को बाजार की किसी नामचीन कंपनी के साथ कोई बहुत 'बड़ी व्यावसायिक डील' आसानी से मिल सकती है, जिससे व्यापार गति पकड़ेगा. नया कर्ज या लोन लेने से पहले उसे चुकाने का एक ठोस रोडमैप (प्लानिंग) आज ही एडवांस में तैयार कर लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी साख को चरम पर ले जाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में मैनेजमेंट और उच्च अधिकारियों के सामने आपके 'विजनरी विचारों' को बहुत ही गहराई से सुना, समझा और सराहा जाएगा; यहाँ तक कि कंपनी की आगे की कई मुख्य योजनाएं और प्रोजेक्ट्स भी आपके इन्हीं विचारों के ठोस आधार पर ही बनाई जा सकती हैं जिससे दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा. 

कार्यक्षेत्र पर आज किसी 'इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट' (महत्वपूर्ण कार्य) को समय से पहले पूरा करने के लिए आपके प्रयास शुरू करने का सबसे महाशुभ दिन है, दफ्तर में आपको अपने सीनियर्स और कंपनी के बॉस से शत-प्रतिशत पूरा सहयोग व वरदान प्राप्त होगा; कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे. हालांकि, किसी के फालतू दबाव में आकर कार्यस्थल पर कोई भी गलत निर्णय जल्दबाजी में न लें, परिस्थिति के पूरी तरह अनुकूल होने का धैर्य से इंतजार करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े परिश्रम से अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संदेश दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. बव करण होने से, कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स को आज अपने मुख्य लक्ष्य और परीक्षाओं में टॉप रैंक तक पहुँचने के लिए, शॉर्टकट का पूरी तरह त्याग कर बहुत ही ज्यादा 'हार्ड वर्क' (कठिन परिश्रम) करना पड़ सकता है, आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और समाज में अपनी धाक जमाने का साबित होगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होगा और समाज के बड़े कार्यों व उत्सवों में आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति बहुत जरूरी होगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. घर-परिवार में आज आप अपनी सूझबूझ से सभी सदस्यों को एक साथ आपसी प्रेम के धागे में (सबको साथ लेकर चलने में) पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे घर में शांति बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और फिट बनाए रखेगा. विचारों को सराहे जाने और बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और हर्षण व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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