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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 18 May 2026: मीन राशि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन है सर्वश्रेष्ठ, बड़ों के अनुभव से होगा बड़ा धन लाभ

Aaj ka Meen Rashifal 18 May 2026: मीन राशि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन है सर्वश्रेष्ठ, बड़ों के अनुभव से होगा बड़ा धन लाभ

Pisces Horoscope 18 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 18 May 2026 04:10 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल 
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी सूझबूझ से बड़ा मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा. मार्केट में चल रहे उतार-चढ़ाव (अप्स-डाउन) के मध्य बिजनेसमैन अपनी चतुराई से लाभ का सही रास्ता निकाल ही लेंगे. आज आपके प्रॉडक्ट की डिमांड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सडनली (अचानक) बहुत ज्यादा बढ़ेगी. बिजनेसमैन के स्टॉप चेक की पुरानी समस्या का समाधान आज बैंक से सकारात्मक बातचीत के जरिए आसानी से हो जाएगा. पर्याप्त फंड की उपलब्धता होने से आज आप अपने पुराने कर्ज और उधारी चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. यदि आप किसी बड़ी व्यावसायिक संपत्ति (कमर्शियल प्रॉपर्टी) में निवेश करना चाहते हैं, तो बेझिझक आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

जॉब और करियर राशिफल 
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक राहत और सम्मान लेकर आया है. आपके बॉस आज आपके प्रति बहुत उदार रहेंगे और आपके किसी व्यक्तिगत अनुरोध या लंबी छुट्टी की एप्लीकेशन को तुरंत स्वीकार कर सकते हैं. ऑफिस में राजनीति करने वाले लोग आज खुद-ब-खुद सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे, जिससे मैनेजमेंट की नजर में आपकी ईमानदारी और वफादारी की साख और भी ज्यादा मजबूत होगी और सभी बेईमान चेहरे पूरी तरह सामने आ जाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल 
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सोमवार का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा. आज आपकी सीखने की कला दूसरों से बिल्कुल अलग और अनूठी होगी. विशेषकर कॉम्पिटिटिव (प्रतियोगी परीक्षाओं) और जनरल स्टूडेंट्स को आज अपनी कड़ी मेहनत के बल पर कोई बड़ी उपलब्धि और गुरुजनों से भरपूर प्रशंसा हासिल होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल 
पारिवारिक जीवन में आज स्थिरता और शांति का माहौल बना रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से संकट के समय किसी अजीज दोस्त से बड़ी मदद मिलेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का स्वास्थ्य आज पहले से काफी बेहतर रहेगा. उनके पुराने अनुभवों और सही मार्गदर्शन से आपको पैतृक संपत्ति या किसी बड़े निवेश में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे घर की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल 
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन उत्तम रहेगा. बॉस से छुट्टी मिलने और मानसिक तनाव कम होने से आप खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे. अपनी आंतरिक ऊर्जा, तेज और आर्थिक लाभ को और ज्यादा दोगुना करने के लिए आज आपको नियमित रूप से 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का पाठ करना चाहिए.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन सूर्य देव और भगवान शिव की आराधना करें. 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें और व्यावसायिक संपत्ति में निवेश करने से पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 May 2026 04:10 AM (IST)
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