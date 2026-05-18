Aaj ka Meen Rashifal 18 May 2026: मीन राशि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन है सर्वश्रेष्ठ, बड़ों के अनुभव से होगा बड़ा धन लाभ
Pisces Horoscope 18 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Meen Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.
चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी सूझबूझ से बड़ा मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा. मार्केट में चल रहे उतार-चढ़ाव (अप्स-डाउन) के मध्य बिजनेसमैन अपनी चतुराई से लाभ का सही रास्ता निकाल ही लेंगे. आज आपके प्रॉडक्ट की डिमांड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सडनली (अचानक) बहुत ज्यादा बढ़ेगी. बिजनेसमैन के स्टॉप चेक की पुरानी समस्या का समाधान आज बैंक से सकारात्मक बातचीत के जरिए आसानी से हो जाएगा. पर्याप्त फंड की उपलब्धता होने से आज आप अपने पुराने कर्ज और उधारी चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. यदि आप किसी बड़ी व्यावसायिक संपत्ति (कमर्शियल प्रॉपर्टी) में निवेश करना चाहते हैं, तो बेझिझक आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक राहत और सम्मान लेकर आया है. आपके बॉस आज आपके प्रति बहुत उदार रहेंगे और आपके किसी व्यक्तिगत अनुरोध या लंबी छुट्टी की एप्लीकेशन को तुरंत स्वीकार कर सकते हैं. ऑफिस में राजनीति करने वाले लोग आज खुद-ब-खुद सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे, जिससे मैनेजमेंट की नजर में आपकी ईमानदारी और वफादारी की साख और भी ज्यादा मजबूत होगी और सभी बेईमान चेहरे पूरी तरह सामने आ जाएंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सोमवार का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा. आज आपकी सीखने की कला दूसरों से बिल्कुल अलग और अनूठी होगी. विशेषकर कॉम्पिटिटिव (प्रतियोगी परीक्षाओं) और जनरल स्टूडेंट्स को आज अपनी कड़ी मेहनत के बल पर कोई बड़ी उपलब्धि और गुरुजनों से भरपूर प्रशंसा हासिल होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज स्थिरता और शांति का माहौल बना रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से संकट के समय किसी अजीज दोस्त से बड़ी मदद मिलेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का स्वास्थ्य आज पहले से काफी बेहतर रहेगा. उनके पुराने अनुभवों और सही मार्गदर्शन से आपको पैतृक संपत्ति या किसी बड़े निवेश में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे घर की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन उत्तम रहेगा. बॉस से छुट्टी मिलने और मानसिक तनाव कम होने से आप खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे. अपनी आंतरिक ऊर्जा, तेज और आर्थिक लाभ को और ज्यादा दोगुना करने के लिए आज आपको नियमित रूप से 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का पाठ करना चाहिए.
भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन सूर्य देव और भगवान शिव की आराधना करें. 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें और व्यावसायिक संपत्ति में निवेश करने से पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लें.
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