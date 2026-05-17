Aaj ka Meen Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और अटके हुए कार्यों को गति देने वाला है.

चंद्रमा आज आपके 3rd हाउस (पराक्रम व उत्साह भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज आपके साहस और करेज में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक सुरक्षा और राहत लेकर आया है. सरकारी लाइसेंस या अनुमति से जुड़ी फाइलें जो लंबे समय से अटकी हुई थीं, आज वे आंतरिक सूझबूझ और सेटिंग से बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ेंगी, जिससे नेक्स्ट डे आपको विभागीय सहयोग प्राप्त होगा. इसके साथ ही किसी पुराने कानूनी एग्रीमेंट का रिन्यूअल आज पूरी तरह आपके पक्ष की शर्तों के साथ होगा. यदि आप लंबे समय से कोई कीमती वस्तु खरीदने की सोच रहे थे, तो आज आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर और बॉस आपकी परफेक्शनिस्ट छवि से बेहद प्रभावित रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको कंपनी में किसी महत्वपूर्ण कमेटी या बड़े लीडरशिप रोल का हिस्सा बनाया जा सकता है. सुबह का समय आपके लिए ऊर्जा से भरपूर है, विशेषकर सूर्योदय के बाद के तीन घंटे आपके संकल्पों को सिद्ध करेंगे. यदि आज आप किसी इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो मस्तक पर केसर का तिलक लगाकर निकलें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. संडे के दिन घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और भाइयों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप मिलकर घर की सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए खरीदारी की योजना बना सकते हैं. कीमती वस्तु की खरीदारी के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे भाग्यशाली है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मैदान मार लेने का है. खेल के मैदान पर आपकी सटीक रणनीति और तकनीक प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) को आसानी से पछाड़ देगी. परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों का मनोबल और एकाग्रता आज बहुत मजबूत रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बहुत ही शानदार है. घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा और वे घर के कार्यों में बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, जिससे पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. आपका अपना स्वास्थ्य भी आज पूरी तरह ऊर्जावान और स्फूर्ति से भरा रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काईू ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: खेल के मैदान या प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए आज अभ्यास से पूर्व शांत मन से “ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का मानसिक जाप करें, हर कार्य में सफलता मिलेगी.

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