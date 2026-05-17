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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 17 May 2026: मीन राशि तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से बढ़ेगा साहस, कीमती वस्तु खरीदने की इच्छा होगी पूरी

Aaj ka Meen Rashifal 17 May 2026: मीन राशि तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से बढ़ेगा साहस, कीमती वस्तु खरीदने की इच्छा होगी पूरी

Pisces Horoscope 17 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए मीन राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और अटके हुए कार्यों को गति देने वाला है.

चंद्रमा आज आपके 3rd हाउस (पराक्रम व उत्साह भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज आपके साहस और करेज में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक सुरक्षा और राहत लेकर आया है. सरकारी लाइसेंस या अनुमति से जुड़ी फाइलें जो लंबे समय से अटकी हुई थीं, आज वे आंतरिक सूझबूझ और सेटिंग से बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ेंगी, जिससे नेक्स्ट डे आपको विभागीय सहयोग प्राप्त होगा. इसके साथ ही किसी पुराने कानूनी एग्रीमेंट का रिन्यूअल आज पूरी तरह आपके पक्ष की शर्तों के साथ होगा. यदि आप लंबे समय से कोई कीमती वस्तु खरीदने की सोच रहे थे, तो आज आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर और बॉस आपकी परफेक्शनिस्ट छवि से बेहद प्रभावित रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको कंपनी में किसी महत्वपूर्ण कमेटी या बड़े लीडरशिप रोल का हिस्सा बनाया जा सकता है. सुबह का समय आपके लिए ऊर्जा से भरपूर है, विशेषकर सूर्योदय के बाद के तीन घंटे आपके संकल्पों को सिद्ध करेंगे. यदि आज आप किसी इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो मस्तक पर केसर का तिलक लगाकर निकलें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. संडे के दिन घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और भाइयों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप मिलकर घर की सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए खरीदारी की योजना बना सकते हैं. कीमती वस्तु की खरीदारी के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे भाग्यशाली है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मैदान मार लेने का है. खेल के मैदान पर आपकी सटीक रणनीति और तकनीक प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) को आसानी से पछाड़ देगी. परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों का मनोबल और एकाग्रता आज बहुत मजबूत रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बहुत ही शानदार है. घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा और वे घर के कार्यों में बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, जिससे पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. आपका अपना स्वास्थ्य भी आज पूरी तरह ऊर्जावान और स्फूर्ति से भरा रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: स्काईू ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: खेल के मैदान या प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए आज अभ्यास से पूर्व शांत मन से “ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का मानसिक जाप करें, हर कार्य में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
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