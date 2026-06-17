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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 17 June 2026: मीन राशि ट्रेनिंग सेमिनार में कर्मचारियों की काबिलियत की होगी तारीफ, न्यू जॉब जातक समय का रखें ध्यान

Aaj ka Meen Rashifal 17 June 2026: मीन राशि ट्रेनिंग सेमिनार में कर्मचारियों की काबिलियत की होगी तारीफ, न्यू जॉब जातक समय का रखें ध्यान

Pisces Horoscope 17 June 2026: गजकेसरी योग से एन्सेस्ट्रल बिजनेस में होगा अंधाधुंध मुनाफा, क्या बुधवार को सेमिनार में आपकी काबिलियत और प्रेजेंटेशन को सराहेगा मैनेजमेंट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:59 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने का साबित होगा. ध्रुव और गजकेसरी योग के बनने से, जो जातक 'एन्सेस्ट्रल बिजनेस' (खानदानी व्यापार या पुश्तैनी काम) से जुड़े हैं, आज उन्हें बाजार से बहुत ही अच्छा-खासा और अंधाधुंध मुनाफा अचानक हाथ लगेगा; आपके कड़े हार्ड वर्क (परिश्रम) और गजब के डेडिकेशन (समर्पण) की वजह से ही आज बिजनेस की ग्रोथ में ऐतिहासिक इजाफा देखने को मिलेगा. 

बिजनेसमैन के लिए आज अपने पुराने सभी बैंक लोन और कर्जों से पूरी तरह मुक्ति मिलने का महाशुभ समय है; सलाह यही है कि अपनी 'फाइनेंशियल प्लानिंग' (वित्तीय रोडमैप) पर विशेष ध्यान केंद्रित करें. मौसम के बदलने की वजह से आज आपके मुख्य प्रॉडक्ट्स की बाजार में डिमांड अचानक काफी ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए अपने स्टॉक को पूरी तरह मेंटेन रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नए एंप्लॉयीज के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में छा जाने और अधिकारियों से खुली सराहना बटोरने का साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किसी मुख्य 'ट्रेनिंग सेमिनार या कॉन्फ्रेंस' में, आपकी अद्भुत काबिलियत, हुनर और शानदार प्रेजेंटेशन (प्रस्तुतीकरण) को सीनियर्स और बॉस द्वारा खड़े होकर जमकर सराहा जाएगा, जिससे दफ्तर में आपका कद बढ़ेगा. 

जो जातक इन दिनों प्राइवेट जॉब (निजी नौकरी) में कार्यरत हैं, आज उन्हें अपने सेल्स टारगेट को समय पर पूरा करने के लिए बदलते मौसम के चलते मार्केट और फील्ड में थोड़ी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है; लेकिन मेहनत सफल होगी. जिन एंप्लॉयड पर्सन ने हाल ही में कोई 'न्यू जॉब जॉइन' की है, वे आज ऑफिस में अपनी उपस्थिति बिल्कुल सही समय (Time) पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें, ताकि मैनेजमेंट के सामने आपका रिकॉर्ड पहले ही दिन से पूरी तरह साफ-सुथरा और अनुशासित बना रहे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. सुबह 08:13 के बाद पंचम भाव स्वराशि कर्क में चंद्रमा का गोचर होने से, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने फील्ड (संबंधित क्षेत्रों) में बेस्ट से बेस्ट (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन) करने के लिए भीतर से एक अद्भुत जोश और गजब की लगन के साथ पूरी तरह जुटे रहेंगे, जिससे सफलता कदम चूमेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सात्विकता बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से उत्तम सुख, आदर और सेवा की प्राप्ति होगी. वीकेंड या शाम के समय पूरे परिवार के साथ मिलकर किसी खास क्लोज रिलेटिव (रिश्तेदार) के यहाँ, किसी बड़े 'धार्मिक कार्य या मांगलिक अनुष्ठान' में शामिल होने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुखद प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे मन को असीम आत्मिक शांति मिलेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही बेहतरीन, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. पुश्तैनी व्यापार में हुआ बंपर मुनाफा और सेमिनार में मिली खुली तारीफ के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट, शांत और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके कार्यों में बड़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और गजकेसरी योग की महाशुभता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:59 AM (IST)
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